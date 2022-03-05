9 днів окупанти намагаються прорватись до Харкова: допомогу медикам та цивільним завозять з різних міст та країн

9 днів окупанти намагаються прорватись до Харкова: допомогу медикам та цивільним завозять з різних міст та країн

Лише сьогодні волонтери розвантажили 7 вагонів гуманітарки. Отримати її мешканці Харкова можуть на відділеннях пошти, а у регіони харчі та одяг розвозять волонтери.

Харків продовжує тримати оборону, попри жорстокі обстріли житлових кварталів. У 3 будинки міста сьогодні знов прилетіли ворожі снаряди. Ще у 30 багатоповерхівках через обстріли виникли пожежі. Деяких містян атака окупантів застала просто серед вулиці.

Про це йдеться в ТСН.

Спальний район Північну Салтівку почали розстрілювати з першого дня війни. Лише за сьогодні ворожі ракети поцілили у щонайменше 3 багатоквартирні будинку. Через артобстріл сталося 3 десятки пожеж.

Проте саме сьогодні українські бійці знищили одразу кілька «Градів», якими розстрілювали житлові райони. Загалом з початку війни наші захисники лише під Харковом спалили півтисячі одиниць ворожої техніки.

Попри шалений натиск за 9 днів окупанти прорвалися на територію Харкова лише на 5 годин. І їх одразу ж знищили. Тих ворогів, хто не загинув, бійці тероборони та поліції взяли в полон. Проте обстріли не припиняються

«Місто Харків та місто Охтирка піддаються нищівним ударам противника, але оборона тримається. Про ситуацію там знають на міжнародному рівні. Прикована увага міжнародного суспільства до Харкова і Охтирки», - зазначив Олексій Арестович.

Проте сьогодні під обстріл потрапило і місто Ізюм. Є постраждалі серед мирних жителів.

Допомогу медикам та цивільним завозять до Харкова з різних міст та країн. Лише сьогодні волонтери розвантажили 7 вагонів гуманітарки. Отримати її мешканці Харкова можуть на відділеннях пошти, а у регіони харчі та одяг розвозять волонтери.

«Для нас головне, щоб якнайшвидше до людей ця гуманітарна допомога потрапила. Це і їжа, і продукти харчування, і одяг, і побутова хімія. Тобто абсолютно усе найнеобхідніше», - повідомив голова Харківської облдержадміністрації Олег Синєгубов

Через обстріли ворога у регіоні виникають перебої з електроенергією та опаленням. 27 тисяч будинків на Ізюмщині відключені від газопостачання. По завершенню обстрілів комунальники обіцяють усе полагодити.