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9 днів окупанти намагаються прорватись до Харкова: допомогу медикам та цивільним завозять з різних міст та країн

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9 днів окупанти намагаються прорватись до Харкова: допомогу медикам та цивільним завозять з різних міст та країн

ДСНС України

Лише сьогодні волонтери розвантажили 7 вагонів гуманітарки. Отримати її мешканці Харкова можуть на відділеннях пошти, а у регіони харчі та одяг розвозять волонтери.

Харків продовжує тримати оборону, попри жорстокі обстріли житлових кварталів. У 3 будинки  міста сьогодні знов прилетіли ворожі снаряди. Ще у 30 багатоповерхівках через обстріли виникли пожежі. Деяких містян атака окупантів застала просто серед вулиці. 

Про це йдеться в ТСН.

Спальний район Північну Салтівку почали розстрілювати з першого дня війни. Лише за сьогодні ворожі ракети поцілили у щонайменше 3 багатоквартирні будинку. Через артобстріл сталося 3 десятки пожеж.

Проте саме сьогодні українські бійці знищили одразу кілька «Градів», якими розстрілювали житлові райони. Загалом  з початку війни наші захисники лише під Харковом спалили півтисячі одиниць ворожої техніки.

Попри шалений натиск за 9 днів окупанти прорвалися на територію Харкова лише на 5 годин. І їх одразу ж знищили. Тих ворогів, хто не загинув,  бійці тероборони та поліції взяли в полон. Проте обстріли не припиняються

«Місто Харків та місто Охтирка піддаються нищівним ударам противника, але оборона тримається. Про ситуацію там знають на міжнародному рівні. Прикована увага міжнародного суспільства до Харкова і Охтирки», - зазначив Олексій Арестович.

Проте сьогодні під обстріл потрапило і місто Ізюм. Є постраждалі серед мирних жителів.

Допомогу медикам та цивільним завозять до Харкова з різних міст та країн. Лише сьогодні волонтери розвантажили 7 вагонів гуманітарки. Отримати її мешканці Харкова можуть на відділеннях пошти, а у регіони харчі та одяг розвозять волонтери.

 «Для нас головне, щоб якнайшвидше до людей ця гуманітарна допомога потрапила. Це і їжа, і продукти харчування, і одяг, і побутова хімія. Тобто абсолютно усе найнеобхідніше», - повідомив голова Харківської облдержадміністрації Олег Синєгубов

Через обстріли ворога у регіоні виникають перебої з електроенергією та опаленням. 27 тисяч будинків на Ізюмщині відключені від газопостачання. По завершенню обстрілів комунальники обіцяють усе полагодити. 

Харків продовжує тримати оборону, попри жорстокі обстріли житлових кварталів

Харків продовжує тримати оборону, попри жорстокі обстріли житлових кварталів

Як починалася війна Росії проти України:

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 4 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу - близько 9166 осіб, 
  • танків ‒ 251, 
  • бойових броньованих машин ‒ 939, 
  • артилерійських систем – 105, 
  • РСЗВ - 50, 
  • засоби ППО - 18,
  • літаків – 33 (уточнюється), 
  • гелікоптерів – 37 (уточнюється),
  • автомобільної техніки - 404,
  • легкі швидкісні катери - 2,
  • цистерн з пальним - 60, 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3.

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