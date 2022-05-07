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"9 травня буде називатися Ворошиловградом": бойовики надумали перейменувати Луганськ

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"9 травня буде називатися Ворошиловградом": бойовики надумали перейменувати Луганськ

Фото із соцмереж

Бойовики заявили, що 9 травня Луганськ перейменують у Ворошиловград.

Бойовики "ЛНР" заявили, що 9 травня перейменують український Луганськ у Ворошиловград.

"9 травня він буде називатися Ворошиловградом. Цей указ Леоніда Пасічника вступить у дію 9 травня", - заявив один з представників бойовиків в ефірі російського пропагандистського каналу.

Раніше Міністерство закордонних справ України засудило призначення так званих "послів" незаконних формувань на Донбасі до Москви й переконане, що на них чекає кримінальне покарання за державну зраду.

Росіяни рівняють все із землею на передовій від Луганської до Донецької області

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