До 9 травня: Арестович вважає, що росіяни кинуть всі сили на захоплення Маріуполя

До 9 травня: Арестович вважає, що росіяни кинуть всі сили на захоплення Маріуполя

Українці добре тримають оборону в тому регіоні.

Росія кине всі сили до Донецької області, аби до 9 травня остаточно захопити Маріуполь.

Про висловив радник голови Офісу президента Олексій Арестович в ефірі телемарафону.

"Вони всі сили, швидше за все, кинуть на остаточне захоплення Маріуполя", - наголосив представник ОП.

Арестович наголосив, що українські війська на цьому напрямку тримають оборону. “Підпирати дуже важко, там капітальні споруди. Ми ще подивимося. Щодня надходять повідомлення з Маріуполя, як “Азов” та інші підрозділи нищать та нищать росіян. Місткі бої – це дуже і дуже важко”. - зауважив він.

Нагадаємо, голова Луганської ОДА Сергій Гайдай повідомляв, що окупаційні російські війська обстрілюють Донбас з новою силою. Найгарячіші міста, де відбуваються постійні обстріли та бої, це Рубіжне, вся Гірська громада та Попасна. Наразі обстріли продовжуються, а окупанти використовують важку артилерію, міномети всіх калібрів, системи залпового вогню, "Гради", "Смерчі", "Урагани", крилаті ракети, авіацію.

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