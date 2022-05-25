90-річний син "ворога народу" плете сітки і допомагає військовим, щоб не побачити росіян у себе вдома

90-річний син "ворога народу" плете сітки і допомагає військовим, щоб не побачити росіян у себе вдома

90-річний Сергій Вознюк із Вінниччини управно і швидко плете маскувальні сітки й відразу передає бійцям на передову.

Самотужки сплів понад сотню одиниць камуфляжного маскування. І це не єдине, чим волонтер-довгожитель допомагає нашим військовим, йдеться в ТСН.

Він вміло і швидко прив’язує клаптики камуфляжної тканини до звичайної рибацької сітки. Пан Сергій у свої 90 плете маскування для техніки і позицій українських військових. Допомагає бійцям ще з 2014 –го.«Це 39 сітка від весни, як почалася епідемія. А так понад сто сіток, якщо гуртом брати, що я зв’язав», - каже чоловік.

Кожна довжиною понад 4 метри і два завширшки. Аби сплести одну сітку працює майже цілодобово п’ять днів. «День ріжу, ввечері сутеніє, йду до хати, до 12 годин я ріжу, ну кілька годин відпочиваю, бо поперек», - каже волонтер.

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Матеріалами забезпечують інші волонтери. Василь Кізка привозить клаптики камуфляжу, які забирає зі швейної фабрики. «Він жити не дає, коли в нього закінчуються матеріали, він може подзвонити, коли захоче. Він дуже сердиться, коли я привіз невчасно і він має простій. Простояв годину там чи півтори і він дає мені прочухана», - розповідає Василь.

Волонтери також відправляють готове маскування на передову. Дід Сергій має подяки від багатьох батальйонів, яким він плів захист. А ще за смаколики, бо пенсіонер передає на фронт усю свою консервацію. Варення, джеми та лісові гриби – заготовлює бійцям щосезону. Дбає про захисників, бо ж і у нього зараз на передовій двоє онуків.

«Йому не треба ніякого фото звіту, відео. Він каже, Бог все бачить, ми працюємо для України», - розповідають про чоловіка волонтер.

Себе ж пан Сергій вважає справжнім бандерівцем. Син «ворога народу» – знає ціну свободи ще з дитинства. Його батька, звичайного селянина, радянська влада в 39 році запроторила на Колиму. «Враг народа», КРД, 58 стаття, контр революційна діяльність. Дітям мастили хліба маслом і повидлом, на перерві давали, а мені не давали, бо я син ворога народу», - розповідає Сергій.

Сергій Вознюк, який пережив два голодомори, Другу світову і батькове заслання - тепер щоночі каже, думає про нинішню війну. «Росія сама не знає що їй треб. Чого він напав, бо мізків в него нема, вони без України все рівно, що плуг без коня», - переконаний дідусь.

Його село на кордоні із Придністров’ям і найбільше літній волонтер боїться побачити рашистів у себе вдома. Тому каже, допомагатиме українській армії скільки стане сил.

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