90% українців вважають, що компенсувати збитки на відбудову зруйнованої інфраструктури повинна Росія

Більше до відбудови готові долучитися мешканці центру, віком від 18 до 50 років та ті, хто покинули своє місто.

Більшість українців доволі оптимістично налаштовані щодо відбудови країни після війни.

Про це свідчать результати опитування, проведеного соціологічною групою "Рейтинг" 19 березня.

Так, 51% українців вважає, що для відбудови вистачить 5 років, 13% - до року. Більш впевнені в цьому на заході країни, молодь та ті, хто вимушено покинув своє місто.

"Молодь зазвичай більш оптимістично налаштована. На заході, на відміну від сходу війна не нанесла суттєвих руйнувань та дозволила більшою мірою зберегти звичне життя і теж додає оптимізму. Люди, які покинули свої домівки, живуть надією, що з їх домом все буде добре", - йдеться у дослідженні.

Водночас українці також готові не лише чекати, а й долучитися до відбудови країни – 61% хочуть фінансово підтримати або піти працювати на будівництво, 33% хотіли б, але не мають такої можливості. І лише 5% вважають, що це справа виключно влади. Плани про відбудову України об’єднують українців, більшість займає консолідовану, проактивну позицію та вказує на колективну відповідальність.

90% опитаних вважають, що компенсувати економічні та інфраструктурні втрати України внаслідок війни повинна Росія. Окрім цього, 21% українців вважає, що до цього мають долучитися країни Європи, 17% - міжнародні організації, 12% – США і лише 10% - Україна.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 28-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

Генеральний прокурор України Ірина Венедіктова наголошує, що російські окупанти вбивають щонайменше 5 наших дітей щодня. Станом на 23 березня від рук росіян загинула 121 дитина.

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