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900 росіян та 13 танків: Генштаб оновив втрати ворога на фронті

900 росіян та 13 танків: Генштаб оновив втрати ворога на фронті

Фото: Associated Press

За час повномасштабної війни РФ вже втратила приблизно 137 780 своїх солдатів.

За минулу добу ЗСУ ліквідували 900 російських загарбників.

Про це повідомив Генштаб.

Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 12.02.23 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 137 780 (+900) осіб ліквідовано 
  • танків  ‒ 3280 (+13)  
  • бойових броньованих машин‒ 6488 (+14)  
  • артилерійських систем  – 2287 (+17) 
  • РСЗВ  – 465 (+2) 
  • засоби ППО  ‒ 234 
  • літаків  – 296 (+1)  
  • гелікоптерів  – 286  
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня  – 2007 (+10)
  • крилаті ракети ‒ 857 
  • кораблі/катери  ‒ 18 
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 5148 (+14) 
  • спеціальна техніка  ‒ 215 (+1)

Нагадаємо, за минулу добу українські захисники знищили 1140 ворогів.

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