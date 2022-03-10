92% українців переконані, що Росія програє, і цей показник щодня зростає - соцопитування

Віра у перемогу України проти Росії переважає в усіх регіонах країни.

Майже всі українці - 92% - переконані, що Росія програє війну, яку ж розв'язала 24 лютого, цинічно напавши рано-вранці.

Про це йдеться у новому соціалогічному опитуванні, яке проводилося 8-9 березння групою "Рейтинг".

Зазначається, що практично щодня цей показник зростає. Лише 6% сьогодні не мають такої впевненості. Віра у перемогу України проти Росії переважає в усіх регіонах країни. Думаючи про ситуацію в країні, 91% опитаних відчувають надію на перемогу, лише 6% респондентів відчувають безвихідь. У всіх регіонах спостерігається максимальний рівень відчуття надії.

"42% вважають, що про відновлення дружніх стосунків українців з росіянами взагалі не може йтися. 22% думають, що це можливо за 20-30 років після війни, 18% - що за 10-15 років, і лише 12% вважать відновлення дружби можливим за кілька років після війни. Трохи більше вірять у відновлення стосунків мешканці Півдня та Сходу та ті, хто має родичів в Росії. Але і серед них більше третини взагалі не вірять у повернення дружби між народами", - йдеться у повідомленні.

Також за результатами соцопитування, 97% опитаних планують залишатись в Україні найближчим часом.

ТСН.ua

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