"99% людей забезпечують ТЦК": у 5-й штурмовій розповіли правду про добровольців

ЗСУ на фронті / © Getty Images

Ситуація з добровільним набором до лав Збройних сил України кардинально змінилася порівняно з початком повномасштабного вторгнення. Наразі абсолютну більшість потреб бойових підрозділів у живій силі забезпечують саме територіальні центри комплектування (ТЦК).

Про це повідомив начальник відділення рекрутингу 5-ї окремої штурмової бригади (ОШБ) Тарасенко.

За словами військового, реальний стан речей свідчить про те, що люди не виявляють масового бажання йти на найнебезпечніші ділянки фронту. Йдеться насамперед про піхоту, яка несе на собі основний тягар війни.

«На жаль, 99% тих потреб, які мають звичайні підрозділи, в піхотинцях забезпечують ТЦК. Не приходять люди добровільно зараз і з бажанням стати піхотинцем, ходити в штурми і зачищати посадки», — наголосив представник 5-ї ОШБ.

Хто стає добровольцем

Військовий зазначив, що добровольці все ще є, але їхня кількість стала критично малою. Наразі це «мізерна частина людей», яка свідомо обирає шлях воїна-штурмовика.

Найчастіше, за спостереженнями рекрутерів, таке рішення ухвалює молодь. Це люди, які фізично та морально «доросли» до розуміння необхідності захисту країни зі зброєю в руках.

Чому піхота критично важлива

Тарасенко підкреслив, що без піхотних підрозділів утримання фронту неможливе, попри розвиток технологій та дронів.

«Передній край війни існує тільки там, де сидить конкретний піхотинець в конкретному окопі», — резюмував військовий.

Саме тому, за відсутності масового потоку добровольців, роль ТЦК у забезпеченні обороноздатності країни залишається визначальною.

Нагадаємо, очільник Офісу президента Кирило Буданов провів розширену нараду з керівництвом Генштабу, Сухопутних військ, ВСП та правоохоронних органів щодо корупції в системі ТЦК та СП і випадків СЗЧ у військах.

Він наголосив, що ці проблеми безпосередньо впливають на обороноздатність держави, та пообіцяв ухвалити зрозумілі й ефективні рішення, наголосивши на неприпустимості зловживань і підриву військової дисципліни.