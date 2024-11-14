995-й день війни: оперативна інформація станом на 16:00 14 листопада щодо російського вторгнення

Терористи продовжують руйнувати українські міста і села ракетними, авіаційними та артилерійськими ударами.

Сили оборони вживають необхідних заходів для недопущення просування противника в глиб української території. На цей час відбулось 88 бойових зіткнень.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Сьогодні від вогню ворожої артилерії та мінометів постраждали громади населених пунктів Новеньке, Новодмитрівка, Бунякине Сумської області; Логи Чернігівської області.

На Харківському напрямку відбулось одне боєзіткнення в районі населеного пункту Глибоке.

На Куп’янському напрямку російські окупанти десять разів атакували Сили оборони в районах Голубівки, Петропавлівки, Піщаного, Глушківки, Зеленого Гаю, Загризового, Кругляківки, Першотравневого та Лозової.

На Лиманському напрямку за день загарбницька армія здійснила сім атак на позиції українців поблизу населених пунктів Катеринівка, Дружелюбівка, Невське, Терни та Торське. В районі Серебрянського лісу ворог завдав авіаційних ударів некерованими ракетами.

Війська окупантів намагаються шукати слабкі місця в нашій обороні поблизу Верхньокам’янського на Сіверському напрямку. Два боєзіткнення завершено без успіху для противника.

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Населений пункт Часів Яр на Краматорському напрямку зазнав авіаційного удару однією керованою бомбою.

На Торецькому напрямку наші захисники відбили чотири штурмові дії ворога в районі населених пунктів Диліївка, Торецьк та Щербинівка.

На Покровському напрямку російські загарбники здійснили 14 спроб потіснити наших захисників із займаних позицій в районах населених пунктів Промінь, Лисівка, Сухий Яр, Пушкіне, Жовте та Пустинка. Сили оборони стримують натиск та відбили вісім атак противника, шість боєзіткнень – ще тривають.

На Курахівському напрямку ворожа армія атакувала 25 разів у бік населених пунктів Берестки, Сонцівка, Іллінка, Новоселидівка, Зоря, Дальне та Костянтинівка. Вісімнадцять спроб окупантів просунутися вперед вже відбито. Крім того, ворог скинув чотири керовані авіабомби на населені пункти Романівка та Дачне.

На Времівському напрямку ворог вісім разів намагався прорвати оборону наших захисників в районах населених пунктів Трудове, Янтарне, Рівнопіль, Новодарівка, до того ж скинув на Темирівку, Сухі Яли, Велику Новосілку та Шевченко 15 керованих авіаційних бомб.

На Гуляйпільському напрямку ворог наступальних дій не проводив.

На Оріхівському напрямку окупаційні війська два рази штурмували позиції Сил оборони поблизу Новоданилівки.

На Придніпровському напрямку противник зазнав поразки, два рази атакуючи оборонні рубежі українців.

За інформацією Генштабу на решті напрямків – без особливих змін.

Нагадаємо, кораблі Чорноморського флоту РФ не входять до акваторії Чорного моря через зміну тактики, а також несприятливі погодні умови, тому росіяни покладаються на авіацію.

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