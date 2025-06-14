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- Війна
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Росіяни відрубали палець українському полоненому: як пояснили вчинок
Боєць, якому армія РФ відрубала палець у полоні, родом зі Слов'янська.
У полоні росіяни відрубали палець українському воїну. Сьогодні, 14 червня, захисника повернули до України у межах чергового етапу великого обміну полоненими.
Про це написав активіст Сергій Стерненко.
За словами військового, російські солдати пояснили свій вчинок. Мовляв, вказівний палець українцю «більше не знадобиться».
«Я спитав: „Нащо?“. Вони сказали: „Він тобі більше не потрібен“. І відрубали», — розповів захисник.
Нагадаємо, у суботу, 14 червня, відбувся черговий етап великого обміну полоненими. Один зі звільнених бійців поділився своїми емоціями з журналістами.
Український воїн висловив щиру радість від того, що його повернули додому.
«Я вдома! Я вільний! Я в Україні! В мене навіть слів, щоб висловити свої відчуття…Головне, що наша Україна жива, і все гаразд було в нас, наших рідних, близьких. Чекаємо з нетерпінням нашої зустрічі. Дякую!», — поділився звільнений боєць.