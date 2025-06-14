Росіяни відрубали палець українському полоненому: як пояснили вчинок

Обмін полоненими 14 червня

Реклама

У полоні росіяни відрубали палець українському воїну. Сьогодні, 14 червня, захисника повернули до України у межах чергового етапу великого обміну полоненими.

Про це написав активіст Сергій Стерненко.

За словами військового, російські солдати пояснили свій вчинок. Мовляв, вказівний палець українцю «більше не знадобиться».

Реклама

«Я спитав: „Нащо?“. Вони сказали: „Він тобі більше не потрібен“. І відрубали», — розповів захисник.

Дата публікації 16:54, 14.06.25 Кількість переглядів 8 Росіяни відрубали палець українському полоненому

Нагадаємо, у суботу, 14 червня, відбувся черговий етап великого обміну полоненими. Один зі звільнених бійців поділився своїми емоціями з журналістами.

Український воїн висловив щиру радість від того, що його повернули додому.

«Я вдома! Я вільний! Я в Україні! В мене навіть слів, щоб висловити свої відчуття…Головне, що наша Україна жива, і все гаразд було в нас, наших рідних, близьких. Чекаємо з нетерпінням нашої зустрічі. Дякую!», — поділився звільнений боєць.

Реклама