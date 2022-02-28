Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия

"А далі ми будемо насипати ворогу": голова Чернігівської ОДА розповів про ніч обстрілів

Дата публікації
Поділитись:
WhatsApp
Viber
"А далі ми будемо насипати ворогу": голова Чернігівської ОДА розповів про ніч обстрілів

Він закликав мешканців долучатись до руху опору.

Всю ніч на території Чернігівської ОДА прилітали снаряди, по різним населеним пунктам, особливо дісталось Чернігову і бомбардування продовжуються.

Про це в ранковому зверненні розповів голова Чернігівської ОДА В’ячеслав Чаус.

«З кожним снарядом, з кожною ракетою, хворий Путін, психічно хворий, все дужче затягує зашморг на своїй шиї. Всю ніч нам прилітало, по різним населеним пунктам, особливо дісталось Чернігову і бомбардування продовжуються.  Особливе прохання до цивільного населення, яке не бере участь, будь ласка, перебувайте в об’єктах укриття», закликав він.

 

Опубліковано Viacheslav Chaus Неділя, 27 лютого 2022 р.

Чаус додав, що далі «ми будемо насипати ворогу» . «Шановні мешканці громад, закриваємо населенні пункти. Перекриваємо всіх шляхи на заїзд і виїзд, перекриваємо автошляхи між населеними пунктами,  там де можна це зробити всіма можливими засобами. А далі ми будемо вбивати. Створено рух опор. Нас стає все більше, з кожним часом. Ми стаємо потужнішими. В усій області створені координатори і набір в рух опору активно триває. «Русский солдат, тебе пи**ц», - заявив голова.

Окремо він подякував ЗСУ і закликав їй не зупинятись. «Подяка Збройним силам України, хлопці, продовжуйте так і наділі, не зупиняйтесь», - заявив Чаус.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до 18:00 27 лютого військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • літаки - 27
  • гелікоптери - 26
  • танки - 150
  • бойові броньовані машини - понад 70
  • гармати - 50
  • ЗРК "Бук" -1
  • "Гради" - 4
  • автомобільна техніка - 30
  • цистерни - 60
  • БпЛА ОТР2 - 2
  • кораблі і катери - 2
  • Особовий склад орієнтовно - 4500 вбитими та пораненими (1500 вбитих і 3000 поранених)

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

Наступна публікація