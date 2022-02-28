"А далі ми будемо насипати ворогу": голова Чернігівської ОДА розповів про ніч обстрілів

"А далі ми будемо насипати ворогу": голова Чернігівської ОДА розповів про ніч обстрілів

Він закликав мешканців долучатись до руху опору.

Всю ніч на території Чернігівської ОДА прилітали снаряди, по різним населеним пунктам, особливо дісталось Чернігову і бомбардування продовжуються.

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Про це в ранковому зверненні розповів голова Чернігівської ОДА В’ячеслав Чаус.

«З кожним снарядом, з кожною ракетою, хворий Путін, психічно хворий, все дужче затягує зашморг на своїй шиї. Всю ніч нам прилітало, по різним населеним пунктам, особливо дісталось Чернігову і бомбардування продовжуються. Особливе прохання до цивільного населення, яке не бере участь, будь ласка, перебувайте в об’єктах укриття», закликав він.

Опубліковано Viacheslav Chaus Неділя, 27 лютого 2022 р.

Чаус додав, що далі «ми будемо насипати ворогу» . «Шановні мешканці громад, закриваємо населенні пункти. Перекриваємо всіх шляхи на заїзд і виїзд, перекриваємо автошляхи між населеними пунктами, там де можна це зробити всіма можливими засобами. А далі ми будемо вбивати. Створено рух опор. Нас стає все більше, з кожним часом. Ми стаємо потужнішими. В усій області створені координатори і набір в рух опору активно триває. «Русский солдат, тебе пи**ц», - заявив голова.

Окремо він подякував ЗСУ і закликав їй не зупинятись. «Подяка Збройним силам України, хлопці, продовжуйте так і наділі, не зупиняйтесь», - заявив Чаус.