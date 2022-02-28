"А далі ми будемо насипати ворогу": голова Чернігівської ОДА розповів про ніч обстрілів

Він закликав мешканців долучатись до руху опору.
Всю ніч на території Чернігівської ОДА прилітали снаряди, по різним населеним пунктам, особливо дісталось Чернігову і бомбардування продовжуються.
Про це в ранковому зверненні розповів голова Чернігівської ОДА В’ячеслав Чаус.
«З кожним снарядом, з кожною ракетою, хворий Путін, психічно хворий, все дужче затягує зашморг на своїй шиї. Всю ніч нам прилітало, по різним населеним пунктам, особливо дісталось Чернігову і бомбардування продовжуються. Особливе прохання до цивільного населення, яке не бере участь, будь ласка, перебувайте в об’єктах укриття», закликав він.
Чаус додав, що далі «ми будемо насипати ворогу» . «Шановні мешканці громад, закриваємо населенні пункти. Перекриваємо всіх шляхи на заїзд і виїзд, перекриваємо автошляхи між населеними пунктами, там де можна це зробити всіма можливими засобами. А далі ми будемо вбивати. Створено рух опор. Нас стає все більше, з кожним часом. Ми стаємо потужнішими. В усій області створені координатори і набір в рух опору активно триває. «Русский солдат, тебе пи**ц», - заявив голова.
Окремо він подякував ЗСУ і закликав їй не зупинятись. «Подяка Збройним силам України, хлопці, продовжуйте так і наділі, не зупиняйтесь», - заявив Чаус.
Втрати росіян, які воюють проти України:
За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до 18:00 27 лютого військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:
- літаки - 27
- гелікоптери - 26
- танки - 150
- бойові броньовані машини - понад 70
- гармати - 50
- ЗРК "Бук" -1
- "Гради" - 4
- автомобільна техніка - 30
- цистерни - 60
- БпЛА ОТР2 - 2
- кораблі і катери - 2
- Особовий склад орієнтовно - 4500 вбитими та пораненими (1500 вбитих і 3000 поранених)
З чого почалося російське військове вторгнення до України:
- 21 лютого президент Росії Володимир Путін підписав укази про визнання "незалежності" "ДНР" та "ЛНР".
- 22 лютого Рада Федерації РФ остаточно ратифікувала договори про визнання "ЛДНР".
- 22 лютого Рада Федерації Російської Федерації задовольнила звернення президента РФ Володимира Путіна й дозволила використання армії за кордоном. Це, по суті, був дозвіл Путіну розпочати війну проти України.
- ЄС, США, а також інші країни одна за одною заявляють, що не визнаватимуть "незалежність" "ЛДНР" та запроваджують санкції.
Як починалася війна Росії проти України:
- Рано-вранці 24 лютого президент РФ Володимир Путін у відеозверненні оголосив про "спеціальну військову операцію" щодо "захисту" Донбасу.
- Одразу ж було чути вибухи у великих містах України - Росія на чолі з Путіним розпочала війну проти України. Обстріли українських міст та сіл тривають.
- Президент України Володимир Зеленський заявив, що на всій території України вводиться воєнний стан.
- Протягом 24 лютого через російські обстріли загинули 137 українських військових та цивільних людей.
Росія завдає ударів по цивільному населенню:
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