“А де друга ракета?” - Арестович прокоментував загадковий момент інциденту з обстрілом Польщі

Падіння української ракети ППО на території Польщі не пояснює, куди зникла російська ціль, по якій її було випущено.

Відразу після інциденту з вибухом ракети в польському селі Пшеводові, що за шість кілометрів від кордону з Україною, у Польщі повідомляли про влучання двох ракет. Це було логічним, адже ракета української ППО, ймовірно, наздоганяла свою ціль — російську крилату ракету.

Про нез’ясовану долю другої ракети в розмові з російським блогером та правозахисником Марком Фейгіним розмірковував військовий експерт і радник Офісу президента Олексій Арестович.

“Ми ж не в небо стріляли просто так”, - зауважив експерт, додавши, що українська ракета, очевидно, йшла на курсі навздогін російській цілі.

Тому, за його словами, очевидно, що десь повинна бути друга ракета.

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“Де її уламки, якщо [українська ракета] попала, а якщо не попала, то де вона [російська ракета]. І тут може бути неоднозначно”, - зауважив Арестович.

Радник Офісу президента нагадав, що у першій заяві польської сторони йшлося про дві ракети.

“Це може означати все, що завгодно. Зокрема, те, що Захід вирішив не загострювати. Я сильно підозрюю, що якби Захід хотів скористатися цим інцидентом, він би із задоволенням ним скористався. Якщо не скористався, значить не надто хотів”, - зробив висновок експерт.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що наразі ніхто достеменно не знає, чия ракета впала в Польщі під час масованого обстрілу України 15 листопада.

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