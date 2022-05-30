"А де гроші за загиблих?": російський правозахисник розповів про невдоволення у Росії

"А де гроші за загиблих?": російський правозахисник розповів про невдоволення у Росії

Вже через деякий час росіяни усвідомлюватимуть, що їм брешуть про реальну ситуацію в країні.

Дуже скоро серед населення РФ може виникнути невдоволення через економічні проблеми.

Про це в ефірі телеканалу Freedom 30 травня сказав російський правозахисник Майк Фейгін.

"Поки росіяни ще не відчули різниці між телевізійною картинкою та реальним життям. Але вже зараз виникають прогалини. І з кожним днем їх все більше. Йде час, перемог немає, а трупи їдуть додому. Російська армія по суті знищується, їх кидають у бій, а вони - горять. І тут потрібно почекати, коли серед росіян виникне невдоволення. Мовляв, а де гроші за загиблих? А чому загинуло так багато військових? Що відбувається з економікою, де наші пенсії? Для цього потрібен ще час, бо три місяці - це невеликий термін", - сказав Фейгін.

Нагадаємо, НАТО може розміщувати своїх військових у східній Європі, оскільки Росія порушила договір з Альянсом. У домовленостях від 1997 року йшлось про те, РФ не нападатиме на сусідні держави та проводитиме консультації з НАТО.

Читайте також: