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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
240
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"А як нас є****ть — це нормально!": мешканка Брянщини тішиться ударам БпЛА по Московській області

Росіянка вважає, що в центральних регіонах також мають боятися.

Автор публікації
Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Перехоплення ГУР

Перехоплення ГУР / © ГУР Міноборони

ГУР оприлюднило перехоплену розмову між росіянами, в якій мешканка Брянщини зловтішається через удари дронів по Московській області. Так, росіянка обурена, що жителі столичного регіону вважають себе обраними і не знають страху. Мовляв, нехай і вони переживуть те, що переживають у прикордонних з Україною районах.

Кадри оприлюднило Головне управління розвідки МО України.

У розмові жінка говорить про те, що над всією Росією буцім-то “збили” 338 БпЛА. Зокрема, 39 дронів — над Брянщиною. Вважай, каже, над кожною областю.

“Тепер москвичі вимагають, щоб їх х****ли цим “Орєшніком”, значить, найзнаменитішим нашим… А я прочитала, сиджу і думаю: правильно! Як нас є***ь, нормально. А як, бл**ь, Московську область, значить все, п****ц, бл**ь. Капець. Вбили всі там. Виходить, нас можна, а Московську область не можна. Нехай сидять і не рипаються тварюки!”, — каже жінка.

Мешканка Брянщини переконана, що жителі столичного регіону також повинні відчути на собі війну.

"А то дивись, які вони особливі! Корисні. Живуть, б***ь, і не знають ні страху, нічого не знають. Нехай хоч трохи побояться", — тішиться вона.

Ображена додає, що жителі прикордонних міст живуть “на пороховій бочці”. Натомість москвичі “зовсім ох***ші”.

Раніше йшлося про те, що РФ планує завершити "українське питання" до 2026 року, інакше Москва ніколи не зможе наздогнати рівень США і Китаю.

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