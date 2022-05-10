"А ми влупили та рознесли": Арестович розповів про роботу артилерії у новій Чорнобаївці

"А ми влупили та рознесли": Арестович розповів про роботу артилерії у новій Чорнобаївці

У новій Чорнобаївці окупанти намагалися майже два тижні зробити понтонну переправу. Для цього загарбники втопили декілька танків, але артилерія ЗСУ вщент рознесла переправу.

В Україні організувалась нова Чорнобаївка. У районі одного села на Сіверському Дінці війська РФ намагалися майже два тижні зробити понтонну переправу. По ній весь час ЗСУ б'ють артилерією та влучають.

Про це Арестович розповів у розмові з російським правозахисником Марком Фейгіним 10 травня.

"Там дійшло до військового анекдоту. Логіка така, що вони кілька танків поспіль утопили, один за одним, поставили на них переправу, щоб вона не провалювалася, а ми все одно влупили та рознесли. Декілька разів. 5-й чи 6-й раз. Там уже своя Чорнобаївка", - зазначив він.

За словами політика, за цим стоїть колосальна праця військових.

"Це потрібно виявити, потрібно маневрувати артилерії. Сотні людей працюють, щоби цей успіх став можливим. Цей успіх є. все це дається кров'ю, потім, важкою працею наших солдатів, безліччю смертей та поранень тощо. Армія стоїть на смерть", - резюмував Арестович.

Також Арестович заявив, що затверджена західними союзниками зброя для України необхідна державі якомога швидше і в якомога більших обсягах. Усе тому, що "російська армія кидає зараз все".

Сєвєродонецьк перебуває під майже цілодобовим вогнем ворожої артилерії, авіації і танків

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