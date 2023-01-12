"А нас за що? Ми ж не Донбас": жителька Шебекіно звернулась до Путіна через "постійні обстріли"

Жителька Бєлгородської області звернулась до російського диктатора Путіна через "постійні обстріли" міста Шебекіно та Валуйського району. Росіянка не розуміє, "за їх так, адже вони це - Росія, а не якийсь там Донбас".

Про це йдеться у відео, яке поширюють у Мережі.

На відео росіянка бідкається на обстріли Бєлгородської області, заявляючи, що нібито навіть діти навчились розрізняти види зброї.

"Звертаюсь до Путіна. Володимире Володимировичу, ми за вас голосували. Ми вам довіряли, але ми так більше не можемо жити. У Білгородській області, а конкретно - місто Шебекіно. Кожного дня відбуваються обстріли. Діти бояться, ми боїмось тут жити. Є жертви, є поранені. Нічого ніхто не робить. Ми не Луганськ, ми не Донбас, ми - Росія. Чому нас кинули і ми страждаємо за всю країну. Діти бояться, сидять на дистанційному навчанню. Батьки змушені ходити на роботу", - каже жителька Бєлгородщини.

Жінка таким чином вирішила побідкатись, оскільки захотіла виплат з російського бюджету через "таке тяжке життя".

"Ми живемо в постійному страху. Ми повинні страждати, за що? Нам прикордонним зонам не платять ніякої допомоги", - нарікає росіянка.

Вибухи в Бєлгородській області

У прикордонній з Україною Бєлгородській області все частіше лунають вибухи через війну Росії проти України. Часто там стається "дружній вогонь", коли під час обстрілу України на Бєлгород падають несправні ракети або ж навіть безпілотники.

Так, у ніч проти 12 січня у Бєлгородській області РФ сталось знеструмлення частини регіону через нібито падіння російського безпілотника на високовольтні проводи.

10 січня у Росії заявляли, що прикордонна до України Бєлгородська область - під артилерійським обстрілом, зокрема Шебекіно. Внаслідок чого є руйнування житлових будинків та поранені.

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