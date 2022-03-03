"А потім з вами розберуться швидко": Лукашенко заявив, що Білорусь хочуть "заштовхати" на війну в Україні

"А потім з вами розберуться швидко": Лукашенко заявив, що Білорусь хочуть "заштовхати" на війну в Україні

За його словами, опоненти багато брешуть.

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що Білорусь хочуть "заштовхати" на війну з Україною.

"Нас просто хочуть заштовхати на війну в Україні спеціально, щоб ми оголили решту наших кордонів, а потім з вами розберуться швидко, ми навіть з України не встигнемо повернутися, щоб вас захистити. Це тактика", - сказав на церемонії вручення державних нагород.

За його словами, ця стратегія спрямована на те, щоб "розібратися" з Росією, та заразом і з Білоруссю, щоб знову не проводити в республіці "незаконні масові акції", як це було влітку 2020 після президентських виборів.

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Лукашенко додав, що опоненти багато брешуть. Хто саме ці противники, він не уточнив.

"Ще раз повторюю: ми знаємо, чого вони хочуть. Ми готові до цього. Ми боротимемося і вмиратимемо за вас на нашій землі, у цьому ви можете не сумніватися", — резюмував Лукашенко.