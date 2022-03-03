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"А потім з вами розберуться швидко": Лукашенко заявив, що Білорусь хочуть "заштовхати" на війну в Україні

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"А потім з вами розберуться швидко": Лукашенко заявив, що Білорусь хочуть "заштовхати" на війну в Україні

Associated Press

За його словами, опоненти багато брешуть.

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що Білорусь хочуть "заштовхати" на війну з Україною.

"Нас просто хочуть заштовхати на війну в Україні спеціально, щоб ми оголили решту наших кордонів, а потім з вами розберуться швидко, ми навіть з України не встигнемо повернутися, щоб вас захистити. Це тактика", - сказав на церемонії вручення державних нагород.

За його словами, ця стратегія спрямована на те, щоб "розібратися" з Росією, та заразом і з Білоруссю, щоб знову не проводити в республіці "незаконні масові акції", як це було влітку 2020 після президентських виборів.

Лукашенко додав, що опоненти багато брешуть. Хто саме ці противники, він не уточнив.

"Ще раз повторюю: ми знаємо, чого вони хочуть. Ми готові до цього. Ми боротимемося і вмиратимемо за вас на нашій землі, у цьому ви можете не сумніватися", — резюмував Лукашенко.

Раніше самопроголошений глава Білорусі Олександр Лукашенко на тлі мапи України виправдався, нібито Білорусь не є стороною конфлікту у війні Росії проти України.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних сил України, від ранку 24 лютого до ранку 2 березня військам країни-загарбниці Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу - близько 9000 осіб,
  • танків ‒ 217 од,
  • бойових броньованих машин ‒ 900 од,
  • артилерійських систем  – 90,
  • РСЗВ  - 42,
  • засоби ППО  - 11,
  • літаків – 30 од (інформація уточнюється),
  • гелікоптерів – 31 од (інформація уточнюється);
  • автомобільної техніки - 374,
  • легкі швидкісні катери - 2 од,
  • цистерн з ПММ  - 60,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня  - 3,

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

 
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