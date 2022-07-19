"А що, артилерія вам не допомагала, чи що? У нас вона жахлива, тату! Ганьба Росії!" - розвідка перехопила розмову окупанта з батьком

Російський загарбник у перехопленій розмові розповідає батьку, як по їхнім позиціям гатили ЗСУ.

Російський оккупант у телефонній розмові з батьком розповідає, як по їхнім позиціям працює ЗСУ: "Усі поспіль по нас крили. Так, там м'ясо, страшно".

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.

Російський загарбник також розказує про їхню "могутню" артилерію.

"А що, артилерія вам не допомагала, чи що? У нас вона жахлива, тату! Ганьба Росії!", - каже оккупант у перехопленій військовою розвідкою розмові.

«А чё, артиллерия вам не помогала, что ли?! У нас она ужасна, пап! ПОЗОР РОССИИ!» #ГУРперехоплення «А чё, артиллерия вам не помогала, что ли?! У нас она ужасна, пап! ПОЗОР РОССИИ!» ▪ Рашист у телефонній розмові з батьком розповідає як по їхнім позиціям працює ЗСУ: «Все подряд по нас крыли. Да, там мясо, страшно» ▪ Також розказує про їхню «могучу» артилерію. «А чё, артиллерия вам не помогала, что ли?! У нас она ужасна, пап! ПОЗОР РОССИИ!» Опубліковано Головне управління розвідки Міністерства оборони України Вівторок, 19 липня 2022 р.

Нагадаємо, військова розвідка знищила на Харківщині ДРГ морської піхоти Північного флоту ВМФ РФ та взяла у полон командира взводу, який виявився уродженцем Запорізької області.

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