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"А що там Путін? Що каже га**он йо***ий?": ГУР перехопило красномовну розповідь окупантів на Херсонському напрямку

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"А що там Путін? Що каже га**он йо***ий?": ГУР перехопило красномовну розповідь окупантів на Херсонському напрямку

Фото: Маріупольська міська рада

Російські окупанти в оточенні українських військових на Херсонському напрямку. Росіяни скаржаться, що їх відкинули на 15 кілометрів назад.

Окупантів на Херсонському напрямку відкинули на 15 кілометрів назад. Росіяни опинилися в оточенні українських військових.

Про це свідчить розмова окупантів, яку перехопила українська розвідка.

За словами одного з окупантів, у нього все добре, хоча йому з іншими військовими злочинцями РФ доводиться відступати, приходиться відступати, бо отримали “по зубах” від ЗСУ.  Росіяни в оточенні української армії.

“А що там Путін? Які новини? Що каже га**он йо***ий? Каже, що пацанів готують багато. Зараз їх потихеньку відправлятимуть. До нас уже приїхали. Їх взагалі на**й не готували до війни”, - каже один із російських окупантів.

Також він додав, що його з підрозділом відкинули до селища Давидів Брід. Там вони готують позиції, проте за ніч прийшлося робити вже другу, оскільки українці криють їх артилерією.

Нагадаємо, що Іран купує деякі компоненти до своїх дронів-камікадзе в інших країн.

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