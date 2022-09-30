"А що ж це буде": Кулеба розповів, як реагували партнери на спроби анексії територій України

Три тижні тому деякі українські партнери не розуміли, як поводиться, якщо Росія спробує анексувати українські території та оголосить мобілізацію.

Українські дипломати провели із політиками перемовини та досягли порозуміння в тому, що робити через ескалацію конфлікту.

Про це 30 вересня в етері телемарафону сказав очільник МЗС Дмитро Кулеба.

"Три тижні тому були деякі партнери, які казали: "ні, а що ж це буде, куди це приведе, що з цим робити". Була проведена, як ми це називаємо у дипломатії роз'яснювальна робота і станом на кінець минулого тижня ми мали консенсус серед усіх наших ключових партнерів та друзів про те, що щоб не зробила Росія - це не матиме жодного значення і це не обмежує Україну в жодних діях. І ті офіційні заяви, які лунають - це і є результати проведеної роботи", - пояснив Кулеба.

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін 30 вересня здійснив спробу анексії українських територій.

Путін разом із ватажками окупованих Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей підписали "договір" про анексію українських територій. Також російський диктатор пригрозив Україні та закликав "сісти за стіл переговорів".

У відповідь президент Зеленський заявив, що Україна подає заявку на вступ до НАТО.

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