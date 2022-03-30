А стара техніка і не їде, і не стріляє: у російських окупантів виникли великі проблеми

У 163-му танковому полку 150-ї мотострілецької дивізії виявлено значну кількість неоперабельної техніки.
Російські війська мають значні проблеми із бойовою технікою, яка була виведена з тривалого зберігання.
Про це повідомляє Генеральний штаб України 30 березня.
"За наявною інформацією, у 163-му танковому полку 150-ї мотострілецької дивізії виявлено значну кількість неоперабельної техніки. Російський ворог розглядає можливість транспортування тракторами на тимчасово окуповані території Донецької області несправної техніки для її подальшого відновлення", - розповіли в Генштабі.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що українські воїни знищили чергову колону ворожої техніки.
Читайте також:
Демілітаризація Росії триває: ЗСУ знищили три російські винищувачі та один безпілотник
У Польщі заговорили про ядерну зброю та спрогнозували новий напад Росії на Україну
Подоляк назвав Абрамовича вкрай ефективним посередником між делегаціями України та РФ