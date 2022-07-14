"А якби хтось завдав удару по медичному центру в Далласі?": Зеленський назвав тероризмом обстріли окупантами Вінниці

Президент України Володимир Зеленський назвав терористичним актом ракетний удар по Вінниці, в результаті якого було знищено медичний центр.

Росія обстріляла медичний центр у Вінниці, її потрібно визнати державою-терористом.

Про це глава держави сказав у відеозверненні 14 липня.

"Одна з ракет знищила медичний центр "Нейромед". Всередині були люди. Наталія, їй 40 років. Тетяна, їй 32 роки. Володимир, йому 61 рік. Віра, їй 55 років. Я побачив їх серед безвісти зниклих. Розумієте, було навіть невідомо, що взагалі сталося з людьми, які просто пішли в медичний центр... А якби хтось завдав ракетного удару по медичному центру в Далласі або в Дрездені, не дай Боже, то як би це було названо? Хіба не тероризмом?" - сказав Зеленський.

Нагадаємо, що рятувальники продовжують розбирати завали після ракетного удару в центрі Вінниці. Внаслідок ракетного удару Росії по Вінниці 14 липня загинули 23 людини (з них 3 дітей).