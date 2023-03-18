За яких умов розпочнеться весняний контрнаступ: у ЗСУ дали відповідь

Весняний контрнаступ Збройних сил України відбудеться тоді, коли будуть "усі необхідні складові".

Про це заявив речник Східного угруповання Збройних сил України Сергій Череватий під час телемарафону 18 березня.

Відповідаючи на запитання, чи не мають українці надмірно оптимістичних очікувань від майбутнього контрнаступу, Череватий зазначив, що оптимістами потрібно бути, але оптимістами, які опираються на реалії. "Тому, з огляду на це, треба дивитися на ретроспективу - чого ми досягли за рік. Нам вдалося втримати столицю, відкинути від неї ворога. Відкинути ворога з півночі, з Харківщини, з Лимана і з Херсона", – зазначив він.

За словами Череватого, надзвичайно важливими чинниками майбутнього контрнаступу є злагодженість навчених резервів і наявність нової техніки.

"Проте, нам просто треба ретельно працювати, кожен на своєму місці, зберігати єдність суспільства і війська, суспільства і військово-політичного керівництва, і просто працювати кожному на своїй ділянці. І коли у нас будуть усі необхідні складові для контрнаступу, - це і злагоджені навчені резерви, які будуть мати нову техніку, і будуть мати можливість атакувати ворога і завдати йому рішучої поразки, і після цього відкинути з усієї території України", - зазначив військовий.

Нагадаємо, раніше про початок контрнаступу ЗСУ у травні заявляв і радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк. Він додав, що "ключові події відбудуться 2023 року. Мені здається, що остаточно це буде літо-осінь".

Видання Politico з посиланням на американських високопосадовців теж інформувало про старт контрнаступу у травні. А зараз відбувається активне перекидання техніки на фронт та навчання українських військових.

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