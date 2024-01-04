"А з чого ви взяли, що вони гірші": командири 3 ОШБр - про стереотип щодо поганого забезпечення армії РФ

Командири 3 ОШБр закликали не вірити байкам про "чмобіків", адже загалом армія РФ – це серйозний противник.

Командири батальйонів 3-ї окремої штурмової бригади ЗСУ спростували поширений стереотип, що росіяни воюють ледь не іржавими автоматами і мають погане спорядження.

Про це українські захисники заявили у випуску програми "Двіж", який опублікувала пресслужба 3 ОШБр.

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На запитання із залу про те, чим гірше російське спорядження, командир протитанкового батальйону 3-ї ОШБр Олег Романов ("Ромаха") відповів, а чому глядач вирішив, що воно гірше.

Командир 1-го штурмового батальйону 3-ї ОМБр Петро Горбатенко на псевдо "Ролло" додав, що російська армія можливо навіть краща за українську в питаннях зброї та спорядження.

"Російська армія нічим не гірша за українську та навіть краща. Краще оснащена технічно, більше техніки, краща зброя та спорядження, ніж в української. З чого ви взяли, що вони гірші? Це, знаєте, навіть приниження якесь виходить наше. Типу: "А х**і ви воюєте з л*хами і нічого не можете зробити?" А тому що вони сильніші, це об'єктивно", – заявив "Ролло".

Він додав також, що в Росії державні програми із забезпечення потреб армії кращі, ніж в Україні.

"У них краще спорядження, і державні програми зі спорядження та забезпечення армії. Не потрібно недооцінювати противника. Це дуже серйозний противник, серйозніший за більшість армій світу. А ставлення до них, як до л*хів показує нас такими", – підсумував Горбатенко.

Раніше Петро Горбатенко закликав призивати до війська, зокрема, хлопців 18-20 років.

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