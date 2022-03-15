Аби посилити оборону столиці: Зеленський призначив нового керівника Київської обласної адміністрації

Генерал-лейтенант Олександр Павлюк замінив на посаді Олексія Кулебу.

Президент Володимир Зеленський у своєму зверненні до українського народу 15 березня повідомив, що ухвалив рішення про призначення нового очільника Київської обласної військової адміністрації.

"Щоб додатково посилити оборону столиці та Київської області я призначив керівником обласної військової адміністрації Олександра Павлюка - Героя України, генерала-лейтенанта, командувача ООС. Звільнений голова обласної адміністрації Олексій Кулеба допомагатиме військовому керівництву", - сказав Зеленський.

ТСН.ua

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