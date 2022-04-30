Аби вбивати мирне населення: росіяни у Луганській області маскуються під українські війська

Аби вбивати мирне населення: росіяни у Луганській області маскуються під українські війська

Російські окупанти на Луганщині маскуються під українські війська, щоб нищити мирних людей.

Про це 30 квітня в ефірі телемарафону "Єдині новини" заявив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"Росіяни готують провокації, вони заволоділи контейнерами з формою наших військовослужбовців, і можуть маскуватися, аби вбивати мирне населення, щоб звинуватити в цьому ЗСУ", - наголосив він.

Гайдай також зазначив, що ворог продовжує обстрілювати всі вільні міста області, намагається прорватися у трьох напрямках - Рубіжне, Попасна, Гірська громада. Безуспішно, окупанти несуть втрати. Точаться бої в Нижньому.

"На Луганщині росіяни діють за маріупольським сценарієм, наші міста знищені майже вщент, кожен населений пункт зруйновано на понад 70%", - говорить очільник області.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 66-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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