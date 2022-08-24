Аби виправдати атаки в Україні 24 серпня: в ISW називають інсценуванням "удар" по "адміністрації" Пушиліна

У вівторок, 23 серпня, "забавовнило" на території "ДНР" - у Донецьку "прилетіло" в "адміністрацію" Дениса Пушиліна.

Аналітики американського Інституту вивчення війни вважають, що російські окупанти інсценували цей "удар". Таким чином вони хочуть виправдати удари по українських урядових будівлях 24 серпня, в День Незалежності.

Про це йдеться у свіжому звіті ISW.

"Російські ЗМІ представили атаку як прямий український удар по урядовій будівлі "ДНР", потенційно з метою створення інформаційних умов для відповідних ударів по українських урядових будівлях в День Незалежності", - йдеться в повідомленні.

В Інституту вивчення війни наголошують, що, за їхніми даними, в момент обстрілу ватажок "ДНР" Денис Пушилін був відсутній.

Як повідомлялося, напередодні "прилетіло" в "адміністрацію" ватажка так званої "ДНР" Дениса Пушиліна. Будівля розташована у центрі тимчасово окупованого Донецька. Росіяни повідомляли, що снаряди влучили у фасад, також постраждало праве крило і верхній поверх. У будівлі почалася пожежа.

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