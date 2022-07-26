Аби вийти на кордони Луганської області, росіяни із жорстокістю спалюють населені пункти - Гайдай

Аби закріпитися на Луганщині, росіяни із жорстокістю спалюють населені пункти, які не підкорюються. Розбиваючи одразу по декілька вулиць, окупанти покращують своє тактичне положення для наступу на міста Донеччини.

Про це 26 липня повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.

Так, учора росіяни поцілили чотирма ракетами, організували два масивних артилерійських обстріли та ще двічі застосовували міномети там, де їм вдалося дещо наблизитися.

"Уся країна бачила, що окупанти залишають лише попіл як від великих міст, так і від зовсім маленьких населених пунктів. Або те, що вони зробили із Врубівкою, коли треба було швидше прорватися до Лисичанська. Чи з Новотошківським, де залишилися усього 10 осіб із числа місцевого населення, ще у квітні. Російській армії байдуже, що буде в селі чи місті завтра, що вони калічать життя навіть тим, хто на них чекав усі ці роки", - зазначив Гайдай.

Він також додав, що за минулу добу відбиті три-чотири штурму з боку росіян, на п'ятому напрямку бої точаться й досі.

"Вже майже місяць, як ворог підійшов майже на межу нашого регіону, та щоб її перетнути жертвує усіма резервами і спалює села на Луганщині та Донеччині. Окупантам не потрібні люди – потрібен референдум, скількох би жителів вони не вбили і не залишили без даху над головою", - наголосив очільник області.

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Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 153-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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