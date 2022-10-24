Або двійник, або монтаж: чи справді Путін був на полігоні в Рязанській області

Посол України в Японії наголосив, що за жодних умов Путін не поїде до того місця, де у нього можуть вистрілити.

На полігоні в Рязанській області точно був не Путін – його підміняв або двійник, або це був монтаж.

Про це в інтерв’ю ТСН.ua розповів Надзвичайний і Повноважний посол України в Японії Сергій Корсунський.

"Людина, яка сидить від свого міністра оборони за 20-метровим столом, поїде до військової частини, де є автомати, заряджені бойовими кулями? Або це двійник, або це монтаж, кіно", — наголосив дипломат.

Він наголосив, що за жодних умов Путін не поїде до того місця, де у нього можуть вистрілити.

"Тому не будемо звертати уваги на це. Для нього ціна людського життя дорівнює нулю. Для Путіна важлива громадська думка. Тому що він знає власний народ – якщо вони розпочнуть "буянити", то буде кров і кінець його правління. Він боїться сили, він боїться, коли є маса", — підсумував Корсунський.

Нагадаємо, що 20 жовтня диктатор Володимир Путін та міністр оборони Росії Сергій Шойгу відвідали мобілізованих на полігоні в Рязанській області. Путін постріляв зі снайперської гвинтівки і навіть потримав чобіт "мобіка".

Проте у Мережі вже припустили, що на полігон їздив не диктатор, а його двійник.

Що відомо про двійників Путіна

Очільник української військової розвідки, генерал-майор Кирило Буданов заявив, що Путіна можуть замінювати двійники.

"Картинка, скажімо так, вуха — різна. А це як відбиток пальця, у кожної людини картинка вуха унікальна. Не може повторитися", – звернув увагу начальник ГУР.

У Мережі навіть поширюють так звану таблицю двійників російського президента. У ній зібрані всі "версії" Путіна, серед яких: "балакун", "удмурт", "дипломат", "банкетний". Ймовірні двійники можуть змінюватися залежно від того, на якій події треба з'явитися диктаторові.

22 липня керівник Буданов натякнув, що до Ірану замість Путіна літав його двійник.

Дмитро Попов, кандидат психологічних наук, який давно спостерігає за кремлівським диктатором з наукової цікавості, взагалі вважає, що справжній Путін зник з екранів під час свого другого президентського терміну – це 2004-2008 роки.

Російський правозахисник та блогер Марк Фейгін натомість припустив, що у Путіна є оперативні двійники на випадок замаху. Але він переконаний, що диктатор не випускає двійників "на публіку".

Ексголова Служби зовнішньої розвідки, генерал Микола Маломуж пояснив, коли замість Путіна з'являється двійник.