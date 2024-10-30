Або російський паспорт, або житло без опалення: окупанти на ТОТ шантажують місцеве населення

На тимчасово окупованих територіях півдня України колаборанти погрожують залишити без опалення тих, хто не уклав новий договір з російським теплопостачальником.

Про це повідомив Центр національного спротиву.

Але щоб переукласти договір на опалення, спочатку доведеться зареєструвати право власності на житло за законами РФ, що неможливо зробити без російського паспорта. Таким чином, цієї зими опалення буде лише в тих мешканців тимчасово окупованих територій, хто погодиться отримати російське громадянство.

"Таким чином ворог вкотре порушує міжнародне гуманітарне право й примушує українців отримувати паспорт РФ, адже не визнає право української нації на існування", – наголосили у ЦНС.

Нагадаємо, на ТОТ окупанти відбиратимуть житло у тих, хто не прийняв російське громадянство. Таке житло погрожують націоналізувати, якщо воно не зареєстроване в російських системах.

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