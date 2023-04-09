Або скинуть, або помре: Гіркін жорстко наїхав на Путіна та його оточення

Також Гіркін розкритикував глав Держдуми і Сенату РФ, назвавши їх "пе****стом і "божевільною бабусею".

Суцільні поразки російських окупантів на фронті змушують замислитись про майбутнє диктатора Володимира Путіна.

Про це заявив російський терорист Ігор Гіркін (Стрєлков).

Гіркін заявив, що Путін є "лідером нації за фактом, доки не помре, або його не скинуть, або сам не скаже, що він мухожук і втомився". Терорист нарікав, що диктатор створив таку політичну систему, що замінити його практично нема ким.

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"Віце-президента у нього немає. На посаді керівника Держдуми пе****ст (В'ячеслав Володін – Ред), бабуся божевільна на чолі Сенату (Валентина Матвієнко – Ред.). Податківець абсолютно непопулярний сидить на чолі уряду (Михайло Мішустін – Ред) .) Усі фігури, які формально можуть його замінити в разі чого – взагалі не популярні, або анекдотичні. Він сам це зробив! І ми зараз заручники цієї ситуації. Він лідер нації не тому що на це заслуговує, а тому що "на безриб'я і рак - риба", — заявив Гіркін-Стрєлков.

Півроку – одні поразки

Також терорист визнав, що Росія має "велику війну з величезними втратами".

"Тому, коли деякі ідіоти накручують цифри втрат українських, вони не думають, які думки виникають щодо наших власних втрат, враховуючи, що останні півроку ми зазнаємо одні суцільні поразки насправді. Серйозні поразки", – констатував Гіркін.

За його словами, "м'ясорубка" у Бахмуті та в районі Авдіївки для РФ "виходить у дуже великий мінус" для російської армії: "Це казки, що ми "перемелюємо" українську армію, вона теж "перемелює" нас".

Нагадаємо, що терорист Ігор Гіркін, донецький колаборант Павло Губарєв, пропагандист Максим Калашніков заявили про створення так званого "клубу розсерджених патріотів".

Раніше Ігор Гіркін попередив окупантів про сумну долю після поразки РФ.

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