Або Україна змусить РФ повністю вивести свої війська, або обидві сторони зайдуть у глухий кут - Al Jazeera 

Змістивши фокус на схід України, Росія, ймовірно, продовжить наступ, поки "не звільнить" увесь Донбас.
Ні Україна, ні Росія більше року не зможуть воювати.
Про це пише видання Al Jazeera.
Журналісти видання поспілкувалися з колишнім генерал-лейтенантом НАТО Константіносом Лукопулосом, який вважає, що війна в Україні не може завершитися швидко.
"Зазвичай, війни закінчуються, коли одній стороні вдається навʼязати свою волю іншій на полі бою або коли обидві сторони прагнуть компромісу", - сказав він.
За словами Лукопулоса, наразі Росія має політико-стратегічну і тактичну ініціативу, через яку Україні невигідно вступати в мирні переговори.
Лукопулос вважає, що війна, навряд чи триватиме понад рік ― ані Україна, ані Росія довше не витримають. Він передбачає можливість такого собі "корейського сценарію" ― з лінією демаркації та демілітаризованою зоною
А професор стратегії та безпеки Джеймі Ши сказав Al Jazeera, що Росія, імовірно, вважає, що зараз має перевагу, і продовжить повільно просуватися на Донбасі. Водночас Україна й надалі даватиме відсіч за підтримки своїх західних союзників.
За словами Ши, у майбутньому можливі два сценарії: або Україна змусить Росію повністю вивести свої війська з її території або, що більш імовірно, обидві сторони зайдуть у глухий кут, що супроводжуватиметься тривалими безрезультатними переговорами.
Раніше радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що внутрішня нестабільність в Росії може призвести до закінчення війни проти України найближчим часом.
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