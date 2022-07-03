Або Україна змусить РФ повністю вивести свої війська, або обидві сторони зайдуть у глухий кут - Al Jazeera

Або Україна змусить РФ повністю вивести свої війська, або обидві сторони зайдуть у глухий кут - Al Jazeera

Змістивши фокус на схід України, Росія, ймовірно, продовжить наступ, поки "не звільнить" увесь Донбас.

Ні Україна, ні Росія більше року не зможуть воювати.

Про це пише видання Al Jazeera.

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Журналісти видання поспілкувалися з колишнім генерал-лейтенантом НАТО Константіносом Лукопулосом, який вважає, що війна в Україні не може завершитися швидко.

"Зазвичай, війни закінчуються, коли одній стороні вдається навʼязати свою волю іншій на полі бою або коли обидві сторони прагнуть компромісу", - сказав він.

За словами Лукопулоса, наразі Росія має політико-стратегічну і тактичну ініціативу, через яку Україні невигідно вступати в мирні переговори.

Лукопулос вважає, що війна, навряд чи триватиме понад рік ― ані Україна, ані Росія довше не витримають. Він передбачає можливість такого собі "корейського сценарію" ― з лінією демаркації та демілітаризованою зоною

А професор стратегії та безпеки Джеймі Ши сказав Al Jazeera, що Росія, імовірно, вважає, що зараз має перевагу, і продовжить повільно просуватися на Донбасі. Водночас Україна й надалі даватиме відсіч за підтримки своїх західних союзників.

За словами Ши, у майбутньому можливі два сценарії: або Україна змусить Росію повністю вивести свої війська з її території або, що більш імовірно, обидві сторони зайдуть у глухий кут, що супроводжуватиметься тривалими безрезультатними переговорами.

Раніше радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що внутрішня нестабільність в Росії може призвести до закінчення війни проти України найближчим часом.

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