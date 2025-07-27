"Урок або смерть": Залужний звернувся до світу з попередженням

Валерій Залужний

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Колишній Головнокомандувач Збройних сил України, а нині посол України у Великій Британії Валерій Залужний описав десять ключових уроків, які Україна винесла за роки повномасштабної війни з Росією.

Про це він пише в своїй авторській колонці для Vogue Україна.

1. Ми не дали себе обдурити

Українці встояли не завдяки абстрактній державі, а завдяки собі як народові.

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“Ми не дали себе знищити холодної ночі 24 лютого 2022 року – і тому ми досі існуємо й боремося”, — зазначає Залужний.

2. Ворог не такий сильний, як вважає сам

Справжню силу визначає не техніка, а дух. Навіть у високотехнологічній війні, за словами генерала, єдине мірило сили — це готовність іти до кінця.

3. Допомога сусіда — не альтруїзм, а інстинкт самозбереження

“Сусід, який допомагає тобі в біді, допомагає передусім собі. Якщо він не прийшов на допомогу – він є частиною твоєї біди”, — пише Залужний.

Водночас він наголошує: дружба з сусідами — це вибір, а захист від тих, хто не хоче дружити — обов’язок.

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4. Поразка на фронті — не кінець атаки

Ворог, який зазнав невдачі у бою, буде діяти в тилу — підступно, але з тими самими цілями. І цей тиск поширюється й на союзників.

5. На війні немає чудес — тільки закони

Деякі правила війни залишаються незмінними протягом тисячоліть. Інші формуються на наших очах. Але всі вони — жорстокі.

“Незнання цих законів не убезпечує від поразки”, — зазначає дипломат.

6. У момент боротьби за життя доведеться залишитися на самоті

Залужний попереджає: не завжди союзникам вигідна твоя перемога.

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“Зброю, яка не приносить вигоди, не застосовують. Що це за зброя, казати не буду”, — додає він.

7. Найдорожче на війні — люди

Не лише через втрати на полі бою, а й через ментальні пошкодження. Людину можна зробити непридатною до опору — і саме цим системно займається ворог.

8. Не кожну перемогу здобувають одразу

Потрібно розуміти, які цілі досяжні тепер, а які — у майбутньому.

“Рішення мають свій час. Це не завжди зараз”, — зазначає Залужний.

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9. Союзники — не ти. Вони мислять інакше

Щоб діяти разом, потрібно дати їм час і пояснити правду.

“Як казав Тімоті Снайдер, наше завдання – зробити те, що очевидно для нас, очевидним для інших”, — нагадує автор.

10. Урок або смерть

“Кожний день у війні – це або новий урок, або смерть. Краще засвоювати ці уроки без війни”, — підсумовує Залужний. І додає: якщо ми не донесемо їх до світу, йому доведеться вивчати їх на досвіді тих, хто вижив.

Попри втому, тиск і внутрішні суперечки, Україна продовжує стояти. І саме тому, як зазначає Залужний, ми досі маємо вагу у світі.

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“Поки ми робимо свою справу, нам розписують різні сценарії та бачення. Від варіантів закінчення війни до сценаріїв проведення виборів. Це роблять люди, які часто самі є частиною нашого суспільства. Ті, хто мав би хоча б спробувати щось змінити. Але ми все ще стоїмо. А поки стоїмо – ми багато важимо для світу”.