Або важка зброя і літаки від партнерів, або переговори - Зеленський про деокупацію Маріуполя

Або важка зброя і літаки від партнерів, або переговори - Зеленський про деокупацію Маріуполя

Росія свідомо намагається знищити всіх, хто є у Маріуполі, зазначив президент.

Ситуація в Маріуполі залишається максимально жорсткою. Просто нелюдською. Такою її зробила Російська Федерація. Свідомо зробила. І свідомо продовжує знищувати міста. Свідомо намагається знищити всіх, хто там є, в Маріуполі.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні 16 квітня.

Президент переконаний, що вплинути на ситуацію в Маріуполі можна тільки двома шляхами. Або партнери дадуть Україні всю необхідну важку зброю, літаки. До того ж, без перебільшення, негайно. Щоб Україна могла знизити тиск окупантів на Маріуполь і деблокувати його. Або – переговорний шлях, на якому також роль партнерів має бути визначальною.

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"Хочу, щоб мене зараз почули правильно: не було ще жодного дня від початку блокади Маріуполя, щоб ми не шукали рішення. Військове чи дипломатичне – яке завгодно, щоб урятувати людей. Але знайти це рішення вкрай складно. Поки жодного на 100% реального варіанту ще не було. Це стосується як варіантів військових дій, так і переговорного процесу", - зазначив Зеленський.

Президент додав, що він із командою щодня перебуває на зв'язку із захисниками Маріуполя.

"Хоча ми чули багато намірів від тих, хто хотів допомогти і хто справді користується міжнародним авторитетом, але жоден з них поки що не реалізувався. Втім, ми не полишимо цих намагань. І щоденно або я, або Головнокомандувач Збройних Сил Валерій Залужний, або інші військові, або керівник нашої переговорної групи Давид Арахамія – на зв'язку з нашими захисниками Маріуполя. Щодня", - резюмував він.

Вечірнє звернення Володимира Зеленського за 16 квітня

Нагадаємо, Володимир Зеленський висловив думку, що Росія своєю пропозицією українським захисникам Маріуполя здатися в полон та обіцянками зберегти їм життя насправді хоче розстріляти військових, як в Іловайську 2014 року.

Президент також повідомив, що наразі тривають переговори для того, щоб допомогти українським захисникам Маріуполя, проте росіяни вимагають від них здатися. Водночас Зеленський наголосив, що знищення захисників міста поставить крапку на переговорах з Росією.