Або воля, або смерть: наступний тиждень стане переломним у війні, - військовий експерт

Путін віддав наказ сіяти паніку та хаос через нещадне нищення українських міст.
Військовий експерт Олег Жданов вважає, що протистояти російській агресії українцям доведеться, як мінімум, іще декілька місяців. Але наступний тиждень стане для України переломним та вирішальним.
Такий прогноз він зробив в інтерв’ю УНІАН.
За словами експерта, після провалу бліцкригу російська армія за наказом Путіна змінює тактику, намагаючись посіяти паніку та хаос через нещадне знищення українських міст, не рахуючись із втратами серед мирного населення.
“Вони вже не можуть досягти воєнної перемоги над нашими Збройними силами, тому вдаються до такої нелюдяних, негуманних методів війни. Це - звичайний фашизм”, - підкреслив Олег Жданов.
Він припустив, що ця тактика змінюватися найближчим часом не буде, оскільки, з огляду на значні втрати російських військ, для продовження наступу Путіну потрібно ще 200-300 тисяч солдатів, щоб ввести їх на територію України.
“У найближчі дві-три доби, ми побачимо, чи зможе ворог знайти резерви аби підсилити свої війська. Якщо не зможе, настане початок перелому в ході цієї війни. Тобто наступний тиждень буде вирішальним щодо того, на чию користь розвиватиметься війна”, - стверджує військовий експерт.
Натомість, на думку Жданова, ЗСУ мають шанси переломити ситуацію на свій бік та піти в контрнаступ.
“Тоді вже буде стояти питання про визволення всієї території. Сьогодні ми прийшли до тієї межі, коли або воля, або смерть”, - наголосив він.
Як починалася війна Росії проти України:
- 21 лютого президент Росії Володимир Путін підписав укази про визнання "незалежності" "ДНР" та "ЛНР".
- 22 лютого Рада Федерації РФ остаточно ратифікувала договори про визнання "ЛДНР".
- 22 лютого Рада Федерації РФ задовольнила звернення Путіна й дозволила використання армії за кордоном. Це, по суті, був дозвіл Путіну розпочати війну проти України.
- Рано-вранці 24 лютого Путін у відеозверненні оголосив про "спеціальну військову операцію" щодо "захисту" Донбасу. Розпочалася війна Росії проти України.
- 24 лютого на всій території України запровадили воєнний стан.
- Протягом 24 лютого через російські обстріли загинули 137 українських військових та цивільних людей.
- 28 лютого відбувся перший раунд переговорів між Росією та Україною. 3 березня відбувся другий раунд. Але війна досі триває.
- 28 лютого Зеленський підписав заявку на членство України в Європейському Союзі.
Втрати росіян, які воюють проти України:
За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 6 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:
- особового складу ‒ понад 11 тис. осіб,
- танків ‒ 285 од.,
- ББМ ‒ 985 од.,
- артилерійських систем – 109 од.,
- РСЗВ ‒ 50 од.,
- засоби ППО ‒ 21 од.,
- літаків – 44 од.,
- гелікоптерів – 48 од.,
- автомобільної техніки ‒ 447 од.,
- легкі швидкісні катери ‒ 2 од.,
- цистерн з ППМ ‒ 60,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 4.
Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.