"Або йдеш воювати, або в'язниця: що розповідають полонені окупанти (обережно, нецензурна лексика!)

Окупантів, які здалися самі або їх захопили ЗСУ, з кожним днем усе більше.
У Мережі з’явилося відео з полоненими окупантами. Чоловіки кажуть, що не хочуть воювати проти українців.
Так, на одному з відео 37-річний чоловік на ім’я Андрій, який, за його словами, з "народної міліції ДНР", виправдовується. На запитання українського військового, навіщо він пішов воювати, відповів: "За гроші".
А інший полонений, який працював вчителем в Амвросіївці, сказав, що їх примусили воювати.
“Нас примусили. Сказали, або йдеш воювати, або в'язниця”, - зазначив чоловік.
Нагадаємо, що російське командування намагається "закрити рота" військовослужбовцям РФ, які встигли повоювати в Україні, а щоб не продовжувати - підстрелили самі себе.
Раніше повідомлялося, що Збройні сили України добряче поколошматили один із підрозділів російських окупантів у Харківській області. Більшість з них загинули, а ті, що вижили, змушені були тікати в тил.
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