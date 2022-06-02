"Або йдеш воювати, або в'язниця: що розповідають полонені окупанти (обережно, нецензурна лексика!)

"Або йдеш воювати, або в'язниця: що розповідають полонені окупанти (обережно, нецензурна лексика!)

Окупантів, які здалися самі або їх захопили ЗСУ, з кожним днем усе більше.

У Мережі з’явилося відео з полоненими окупантами. Чоловіки кажуть, що не хочуть воювати проти українців.

Також читайте Окупанти заблокували Херсонщину: що наразі відбувається у регіоні

Так, на одному з відео 37-річний чоловік на ім’я Андрій, який, за його словами, з "народної міліції ДНР", виправдовується. На запитання українського військового, навіщо він пішов воювати, відповів: "За гроші".

А інший полонений, який працював вчителем в Амвросіївці, сказав, що їх примусили воювати.

“Нас примусили. Сказали, або йдеш воювати, або в'язниця”, - зазначив чоловік.

Нагадаємо, що російське командування намагається "закрити рота" військовослужбовцям РФ, які встигли повоювати в Україні, а щоб не продовжувати - підстрелили самі себе.

Раніше повідомлялося, що Збройні сили України добряче поколошматили один із підрозділів російських окупантів у Харківській області. Більшість з них загинули, а ті, що вижили, змушені були тікати в тил.

Понад 1000 мелітопольців у полоні окупантів: мер Мелітополя Іван Федоров про ситуацію в місті

Читайте також: