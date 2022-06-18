"Або їде і не стріляє, або стріляє і не їде" - окупанти скаржаться на обстріли з боку ЗСУ та несправну техніку

"Або їде і не стріляє, або стріляє і не їде" - окупанти скаржаться на обстріли з боку ЗСУ та несправну техніку

Загарбники скаржаться також на нестачу людей.

Російські окупанти у телефонних розмовах з родичами та друзями скаржаться на обстріли з боку ЗСУ та техніку, яка не працює.

Про це йдеться у повідомленні Головного управління розвідки Міноборони України.

У перехопленій розмові двоє росіян обговорюють ситуацію на передовій. Один з них розповідає, що вночі потрапив під сильний обстріл з боку ЗСУ. Скаржиться на нестачу людей: "У нас тут троє людей чергує цілий день. Нікому ані поспати. Якби було так, що тут одні, там інші. А так виходить ці втрьох всю ніч чергують, а там вчотирьох. Зранку вийшли, як почали по нас пиз… (стріляти) з АГС (автоматичний станковий гранатомет – ред.). Спочатку раз в поле лягло, потім ближче-ближче. "Транзити" якісь катались. Вони не тільки нас, вони ще когось там обх… (обстріляли)".

Співрозмовник, у свою чергу, розповідає що поблизу з ними стоїть танковий підрозділ, який також потрапив під обстріл: "Один двохсотий, один трьохсотий. Йо… (поцілили) вночі. ДРГ зайшло. Нам показали все. Все розказали. Нічого путнього немає. Щоб взяти і приїхати. Всюди хлам. Або їде і не стріляє, або стріляє і не їде".

#ГУРперехоплення ‼️ «Або їде і не стріляє, або стріляє і не їде» - рашисти скаржаться на обстріли з боку ЗСУ та непрацюючу техніку ▫️ В перехопленій розмові двоє росіян обговорюють ситуацію на передовій. Один з них розповідає, що вночі потрапив під сильний обстріл з боку ЗСУ. Скаржиться на нестачу людей: «У нас тут троє людей чергує цілий день. Нікому ані поспати. Якби було так, що тут одні, там інші. А так виходить ці втрьох всю ніч чергують, а там вчотирьох. Зранку вийшли, як почали по нас пиз… (стріляти) з АГС (автоматичний станковий гранатомет). Спочатку раз в поле лягло, потім ближче-ближче. «Транзити» якісь катались. Вони не тільки нас, вони ще когось там обх… (обстріляли)». ▫️Співрозмовник, в свою чергу, розповідає що поблизу з ними стоїть танковий підрозділ, який також потрапив під обстріл: «Один двохсотий, один трьохсотий. Йо… (поцілили) вночі. ДРГ зайшло. Нам показали все. Все розказали. Нічого путнього немає. Щоб взяти і приїхати. Всюди хлам. Або їде і не стріляє, або стріляє і не їде». Опубліковано Головне управління розвідки Міністерства оборони України Субота, 18 червня 2022 р.

Нагадаємо, за даними СБУ, російські офіцери залишають свій особовий склад напризволяще і тікають до РФ.

“Нас бояться”: Олександр Сосовський про окупантів з передової

Читайте також: