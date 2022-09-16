"Або зеки, або ваші діти": Пригожин відреагував на відео з вербуванням російських в'язнів на війну

Наближений до Кремля російський бізнесмен, якого називають кухарем Путіна, а також негласний очільник ПВК "Вагнера" Євген Пригожин прокоментував відео, яке нещодавно з'явилося в мережі, на якому людина, дуже схожа на нього, вербує в'язнів на війну з Україною у складі російської "приватної військової компанії Вагнера".

Як повідомляє "Радіо Свобода", коментар Пригожина опублікований на сторінці компанії "Конкорд", яка належить бізнесменові.

"Ті, хто не хочуть, щоб воювали ПВК (приватні військові компанії - Ред), ув'язнені, хто міркує на цю тему, хто нічого не хоче робити і, в принципі, кому ця тема не подобається, дітей своїх на фронт відправте. Або ПВК і зеки, або ваші діти – вирішуйте самі", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у Мережі з'явилось відео, на якому наближений до Путіна російський бізнесмен Євген Пригожин вербує російських рецидивістів, ґвалтівників та інших ув'язнених в одній із колоній для війни в Україні. На це відреагував радник Офісу президента Олексій Арестович. За його словами, відео з тим, як Пригожин вербує засуджених на війну проти України, Росія сама "злила", щоб лякати українців. Він додав, що ЗСУ "перемелють їх і навіть не помітять".

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