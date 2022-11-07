"Або жорсткий протест, або полон": Зеленський дав пораду військовим РФ, як зберегти життя

Президент зазначив, що губернаторові Приморського краю все ж доведеться пояснити, чому не всі доїхали, не всі військові повернулися додому з України.

Деякі з російських військових все ж замислилися про те, що відбувається. Вони поскаржилися губернатору свого регіону – Приморського краю – на колосальні втрати. А губернатор Олег Кожем'яко у відповідь передбачувано збрехав: каже, що втрати "далеко не такі".

Про це розповів президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні до українців 7 листопада.

"От не такі... А які? Від Владивостока до Павлівки Донецької області - понад 9 тисяч кілометрів. Але він (губернатор Кожем'яко – ред.) упевнений, що втрати "не такі". Губернатору, напевно, звідти краще видно, як і скільки відправляють на забій військових із його регіону. Або йому просто наказали брехати. З Москви наказали", - розповів Зеленський.

Президент зазначив, що губернатору Приморського краю все ж доведеться пояснити, чому не всі доїхали, не всі військові повернулися додому з України.

"Отак тисячі кілометрів долає наказ брехати про російські втрати. І навіть тіла більшості з цих убитих назад до якогось Владивостока не привезуть. Але я впевнений, що губернатор Кожем'яко вийде і пояснить, чому не всі доїхали, не всі повернулися з тих не таких", - сказав він.

Зеленський дав пораду російським військовим, як вони можуть врятуватися від брехні чиновників та зберегти життя.

"Врятуватися від цього можна не скаргами якимось там ганчіркам, а своєю думкою. І не в телеграмі, а публічним. Чи не скаргами, а жорстким протестом. Не десь там під ковдрою, а на вулицях. І проти тих, хто в Москві. Ну, чи здаванням в український полон. Так також можна вижити", - підсумував президент.

Нагадаємо, станом на 7 листопада загальні бойові втрати серед особового складу ворога становлять близько 76 460 осіб. Ще 530 російських військових ліквідовано за останню добу в Україні - найбільших втрат ворог зазнав на Лиманському, Бахмутському та Авдіївському напрямках.

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