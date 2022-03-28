Абрамовича та інших переговорників РФ та України могли отруїти хімічною зброєю - Bellingcat

Абрамовича та інших переговорників РФ та України могли отруїти хімічною зброєю - Bellingcat

ЗМІ припускають, що Кремль ймовірно хотів залякати переговорників.

Російського олігарха Романа Абрамовича та ще двох перемовників могли отруїти хімічною зброєю.

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Про це повідомляє Bellingcat та Wall Street Journal.

"Bellingcat може підтвердити, що три члени делегації, які брали участь у мирних переговорах між Україною та Росією в ніч проти 4 березня 2022 року, відчували симптоми отруєння хімічною зброєю. Одним із постраждалих став російський підприємець Роман Абрамович", - йдеться у повідомленні.

Bellingcat can confirm that three members of the delegation attending the peace talks between Ukraine and Russia on the night of 3 to 4 March 2022 experienced symptoms consistent with poisoning with chemical weapons. One of victims was Russian entrepreneur Roman Abramovich. https://t.co/DJaZ4CoL8J — Bellingcat (@bellingcat) March 28, 2022

Як зазначає Wall Street Journal, у переговорників з’явилися симптоми: почервоніння очей, постійна та хвороблива сльозотеча та лущення шкіри на обличчях і руках.

Стан Абрамовича і українських переговорників, серед яких є і кримськотатарський депутат Рустем Умеров, відтоді покращилися, і їх життю нічого не загрожує. За їх словами, президент України Володимир Зеленський , який зустрічався з Абрамовичем, не постраждав. Речник Зеленського заявив, що не має інформації про будь-які підозри на отруєння.

Наразі невідомо, чи було це отруєння хімічним чи біологічним. ЗМІ припускають, що Кремль ймовірно хотів залякати переговорників.

Голова Меджилісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров спростував заяви про отруєння та наголосив, що Рустем Умеров добре почувається.

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