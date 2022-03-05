Абсолютна більшість американців підтримує закриття неба над Україною - Зеленський

Американці підтримують закриття неба вже зараз.

Абсолютна більшість мешканців США, а саме 74%, підтримує закриття неба над Україною через російську агресії згідно з даними опитування.

Про це під час брифінгу 5 березня повідомив президент Володимир Зеленський.

Він впевнений, що схожий результат і в інших демократичних країнах.

"Ми бачили опитування. Ми бачили думку звичайних людей Америки, які підтримують звичайних людей України. Які вимагають посилення санкцій проти Росії", - сказав Зеленський.

Президент наголосив, що американці підтримують закриття неба вже зараз, щоб врятувати життя наших людей.

"74% американців "за" безпольотну зону. 74%. Абсолютна більшість. Що ще потрібно для ухвалення рішення?" - сказав він.