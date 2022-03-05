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Абсолютна більшість американців підтримує закриття неба над Україною - Зеленський

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Абсолютна більшість американців підтримує закриття неба над Україною - Зеленський

Американці підтримують закриття неба вже зараз.

Абсолютна більшість мешканців США, а саме 74%, підтримує закриття неба над Україною через російську агресії згідно з даними опитування.

Про це під час брифінгу 5 березня повідомив президент Володимир Зеленський.

Він впевнений, що схожий результат і в інших демократичних країнах.

"Ми бачили опитування. Ми бачили думку звичайних людей Америки, які підтримують звичайних людей України. Які вимагають посилення санкцій проти Росії", - сказав Зеленський.

Президент наголосив, що американці підтримують закриття неба вже зараз, щоб врятувати життя наших людей. 

"74% американців "за" безпольотну зону. 74%. Абсолютна більшість. Що ще потрібно для ухвалення рішення?" - сказав він.

Як починалася війна Росії проти України:

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 5 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу - понад 10 000 осіб,
  • танків ‒ 269 од,
  • бойових броньованих машин ‒ 945 од,
  • артилерійських систем – 105 од,
  • РСЗВ - 50 од,
  • засоби ППО - 19 од,
  • літаків – 39 од (уточнюється),
  • гелікоптерів – 40 од (інформація уточнюється);
  • автомобільної техніки - 409 од,
  • легкі швидкісні катери - 2 од,
  • цистерн з ПММ - 60,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3.

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