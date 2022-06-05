Абсолютна більшість знищених релігійних споруд на Донеччині належали до Московського патріархату - ОВА

Всього в області росіяни зруйнували або пошкодили вже щонайменше 43 релігійні споруди.

Від початку повномасштабної війни окупанти зруйнували або пошкодили у Донецькій області щонайменше 43 релігійні споруди, більшість із них належала до Московського патріархату.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

"Отримавши благословення московського патріарха Кіріла, росіяни нищать українську культурну та релігійну спадщину – навіть ті об’єкти, що перебувають безпосередньо в підпорядкуванні самого Московського патріархату", - зазначив він.

Вчора внаслідок обстрілу Святогірська згорів Всіхсвятський скит Святогірської лаври.

"У самому тільки Святогірську, який об’єднує три пам’ятки архітектури і культури, росіяни пошкодили історико-архітектурний музей, знищили храм, два скити і два корпуси келій Святогірської лаври, вбивши чотирьох монахів.Всього по області росіяни зруйнували або пошкодили вже щонайменше 43 релігійні споруди – абсолютна більшість із них належала до московського патріархату", - наголосив Кириленко.

Очільник ОВА підкреслив, що дії окупантів – це цілеспрямоване нищення будь-яких проявів української культури.

Нагадаємо, на Львівщині священника Московського патріархату облили зеленкою під час богослужіння.

Читайте також: