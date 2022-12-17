"Абсолютне знецінення": Маркус пояснив, чому загиблих українських захисників не варто називати "200-й"

Відомий військовослужбовець, головний сержант 47-ї окремої штурмової бригади Валерій Маркус заявив, що загиблих українських захисників недоречно називати на російський (радянський) манер "Груз 200" або "200-й", адже це знецінює ту найвищу ціну, яку воїни заплатили за кожного з нас.

Своєю думкою відомий український військовий, блогер і мандрівник поділився у Telegram.

Воїн нагадав, що термін "двухсотий" з’явився з наказу міноборони СРСР від 8 жовтня 1984 року за номером "200", який вийшов під час афганської війни щодо транспортування тіл загиблих.

"Вдумайтесь, загиблих та поранених українських воїнів, що билися й помирали заради свободи — називають на російський (радянський) манер "Груз 200" або "Двухсотий". Воїн заплатив за кожного з нас найвищу ціну, а ми, живі, ті хто зобов’язані прожити життя гідне тієї ціни, починаємо формувати пам'ять про нього з абсолютного знецінення, називаючи загиблого, радянським терміном "200-й", - пише Маркус.

Він наголосив, що на відміну від загиблих і поранених окупантів, які цілять в школи, лікарні, розстрілюють цивільних, українських воїнів, які захищаються життя людей і відстоюють незалежність, називати на радянський манер, який знецінює подвиг героїв, не можна.

Тож у його бригаді категорично заборонили на всіх рівнях та в усіх можливих випадках вживати слова "200-й" та "300-й" щодо загиблих і поранених. Натомість вживатимуться терміни "загиблий" або "на щиті" і не "300-й", а "поранений".

"Ми, воїни 47 Бригади ставимо крапку на знеціненні. Це наш горизонт свідомості. Все у світі починається з ідеї. Ми здобуваємо майбутнє, і не використовуємо те, що тягне нас в минуле, тим більше нав’язане нам росіянами. Українським воїнам не потрібні жалість і сльози, достатньо поваги від народу, якому бійці присягалися служити", - заявив Маркус.

Нагадаємо, 25-річна парамедикиня Катерина, яка під ворожими кулями рятує життя інших ціною власного, каже, що для неї перемога буде і сумною, бо вона дуже чітко бачить, яку ціну ми за неї платимо. Щиру розповідь "госпітальєрки" Катерини Галушки про біль втрат, страхи і виклики та гендерні стереотипи на війні читайте за цим посиланням.

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