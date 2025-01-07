Абсолютний рекорд: український пілот F-16 знищив 6 крилатих ракет за один виліт – як це було

Під час масованої ракетно-дронової атаки у грудні 2024 року український льотчик зробив неймовірне. Вперше в історії застосування Fighting Falcon за один бойовий виліт винищувач F-16 знищив одразу шість крилатих ракет противника.

Про це розповів ексречник ПСУ Юрій Ігнат.

Розмова з пілотом

Ігнат:

— Привіт! Кажуть, там навіть американці не могли повірити, що ти це зробив?!

Пілот:

— Так, було діло…

Ігнат:

— Як це тобі вдалося?

Пілот:

— Усе щось вперше відбувається… Спробував, вийшло! Переконаний, цей досвід стане в нагоді колегам.

Ігнат:

— Ок, поясни, як це чотирма ракетами можна збити шість "крилаток"?..

Пілот:

— Ну в мене ще секретна зброя на борту є.

Саме так – із гумором – заінтригував Ігната український пілот.

Пілот F-16

В небі були БпЛА, "Кинджали", балістика, а також 94 крилаті ракети

Йдеться про масовану атаку Росії по Україні, яка відбулася зранку 13 грудня 2024 року. В небі було майже 200 ворожих безпілотників, "Кинджали", балістика, а також 94 крилаті ракети повітряного, морського та наземного базування. Саме "крилаті", пояснює Ігнат, є основною метою українського винищувача.

"Перехоплення таких важливих цілей – непросте завдання для льотчика, але у кого, як не в українських пілотів, найбільше у світі досвіду бойової роботи по крилатих ракетах?.." – зазначив ексречник ПСУ.

Пілот розповів, як штурман наведення вивів на нього ворожі цілі. По курсу – група з восьми крилатих ракет.

"Зближуюсь на відповідну дистанцію, бачу перешкоди – значить, ракети мають власний РЕБ – так звані "засоби РЕБ індивідуального захисту". Приціл у F-ок досить потужний, якщо ціль вже у прицілі, то навіть під впливом РЕБ вона вже нікуди не дінеться з радару бортової РЛС. Я підлетів на зручну для роботи відстань, захопив цілі повторно, почергово запустив ракети і… влучив – обидві цілі знищено!" – поділився пілот.

Під крилами F-16 в українського пілота лише чотири авіаційні ракети класу "повітря-повітря" середнього та ближнього радіусу дії. Першими в хід пішли ракети з більшою дальністю, потім льотчикові довелося зблизитися до близько двох миль, щоб застосувати ракети малого радіуса дії.

"Я підлетів до другої пари, захопив ракети, побачив, що від них теж "фонить російським РЕБом", та це їм не надто допомогло. Перший пуск – ціль збита, другий – теж! Радості не було меж, бо всі влучання по ворожих ракетах бачив на власні очі! В підвісних баках ще залишалося трохи пального, і бойова робота триває… Штурман наведення дає мені команду вийти в зону чергування, щоб дати відпрацювати по цілях побратиму на Су-27", – розповів пілот.

Він виконав команду з пункту управління – відійшов у визначений район. Але на його курс вийшла ще одна ворожа ціль, яка, вочевидь, рухалася у напрямку столиці. "А чому б ні?" – подумав пілот і доповів "на землю" про готовність працювати. Але ж чим?! З озброєння на його F-16 залишилася лише скорострільна авіаційна гармата! Льотчик почав зближення з ціллю.

"Я розумів, що шансів поцілити в ракету, що летить зі швидкістю 650 км+, небагато, – каже пілот, – спершу треба знайти її в небі, вирівнятися по висоті і з відстані не більше як 500 метрів вести вогонь на випередження. Та й підлітати ближче вкрай небезпечно – в разі детонації бойової частини в 450 кг є великий ризик для літака, щонайменше влетіти у хмару уламків", – поділився пілот.

Звісно ж, він знав, наскільки це небезпечно, що ризикує життям і як правильно діяти в цій ситуації, бо не так давно проходив перенавчання на F-16 у Сполучених Штатах Америки. Але є одне "але": збивати повітряні цілі авіаційною гарматою у США пілоти вчилися винятково на тренажерах. В реальному польоті українські пілоти F-16 жодного разу не застосовували гармату проти ракет. А тут застосував, ще й як застосував...

"Спочатку шукав ціль внизу – нічого. Потім набрав висоту, підняв радар і побачив її. Зробив усе, як вчили інструктори у США, як відпрацьовував на тренажері. Кілька черг із гармати – і вибух… потім ще один! Повторна детонація… подумав я, – але як виявилося за результатами об’єктивного контролю, ракет було дві! Летіли «етажеркою», поруч одна від одної. Противник часто запускає їх у такій тактичній конфігурації, ціла група ворожих ракет може летіли близько одна від одної, щоб супротивник бачив їх як одну ціль. Ну, власне, того дня я, мабуть, поставив рекорд. Втім, головне – результат! Радію, що мені вдалося, присвячую цей успіх усім побратимам, які пішли у вічний політ, так і не дочекавшись F-16 в українському небі", – пояснив пілот.

Що ж у підсумку

За результатами об’єктивного контролю маємо стовідсоткове підтвердження факту, що вперше в історії у протиповітряному бою американський винищувач F-16 збиває шість крилатих ракет, дві з них – авіаційною гарматою. І робить це українець!

Пілот заходить на приземлення… Героя зустрічають оплесками та оваціями на аеродромі: це і колеги-пілоти, і техніки, які готують борти до вильоту. Не приховували емоцій і в керівництві Повітряних сил на пунктах управління. Приємно здивовані були й американці за океаном, дізнавшись, як працюють їхні підопічні.

Так, ми отримали від партнерів не надто нові модифікації "Ефок" (зрештою, як й інше наземне озброєння), ми не маємо на цих літаках потужних радарів і далекобійних ракет, щоб наодинці змагатися в повітряних боях з технологічними літаками росіян, але молоді українські пілоти кожного дня доводять, що вони – найкращі, чи то в кабіні радянського, чи то американського винищувача.

"Тільки уявіть, яку грізну стримувальну силу в центрі Європи становитимуть загартовані війною українські пілоти, коли на озброєння Повітряних сил надійдуть, скажімо, F-35!" – підсумував Ігнат.

Нагадаємо, майже на три місяці вдалося скоротити терміни підготовки українських пілотів на винищувачах F-16. Саме завдяки цьому вдалося забезпечити оперативну перевагу в повітрі.

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