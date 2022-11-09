"Абсолютно не знімає напругу": Гуменюк про відсутність ракет РФ у Чорному морі

Відсутність російських ракет у Чорному морі абсолютно не знімає напругу, адже вона має можливість запускати їх з Новоросійська, куди зараз відтягнула свій флот.

Про це в ефірі Еспресо розповіла керівниця пресцентру ОК "Південь" Наталія Гуменюк.

"Те, що ракетоносії відтягуються аж до Новоросійська, перебазовуються й намагаються зараз не виходити на бойове чергування, не може заколисувати наше населення, тому що застосування ракет цілком імовірне навіть звідти", - наголосила вона.

Гуменюк також пояснила, що в разі запуску ракет з Новоросійська, ППО потрібен додатковий час, щоб підготуватися до реагування на такі далекі запуски.

"Відсутність (ракетоносіїв – ред.) на чергуванні – звісно, трошки дає видихнути, але все-таки не зняти напруження абсолютно, тому розуміємо, що кілька годин – і ракетоносій може з’явитись у Чорному морі, пуски ракет цілком імовірні з бухти, де базується корабель. Це небезпечно, але коли ж вони (окупанти, - ред.) думали про свою безпеку? Вісім бойових кораблів на чергуванні, зокрема два десантні, – галочка, що вони є, але переховуються, тому що трохи бояться", - резюмувала Гуменюк.

Російські ракетоносії у Чорному морі

Українська ППО знищила над морем тактичну керовану ракету середньої дальності Х-31, яку окупанти випустили з літака по узбережжю Одеської області.

Нещодавно Туреччина не дозволила російським кораблям Тихоокеанського флоту перетнути протоку Босфор і увійти у Чорне море, щоб атакувати Україну. Після дев’яти місяців очікування кораблі РФ почали повертатися назад на Далекий Схід.

Президент Володимир Зеленський також пояснив, що в Чорне море не виходять носії "Калібрів" РФ через хорошу роботу українських захисників.

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