"Абсолютно неправильно": Зеленський засудив "полювання" на військовозобов'язаних на вулиці

Президент зазначив, що сьогодні можна вирішити питання з повістками сучасним способом.

Президент України Володимир Зеленський назвав неправильними випадки застосування сили до чоловіків призовного віку з боку працівників ТЦК

Про це він сказав в інтерв'ю німецькому телеканалу ARD.

Журналістка зауважила, що в Інтернеті з'явилося багато роликів із затриманням чоловіків військовими на вулиці. Вона запитала, чого варта особиста свобода в країні у стані війни.

"Так, такі є випадки. Це дуже неправильно, коли представники військкоматів ходили вулицями і шукали хлопців, які не приходили до ТЦК. Але тут я хотів би, щоб ми були справедливими й чесними. Це абсолютно неправильно, вони не повинні цього робити", - відповів Зеленський.

Він додав, що вже попросив військових і депутатів у новому законопроєкті про мобілізацію в Україні зробити так, "щоб не було шансів ходити вулицями".

"Сьогодні є можливості застосування діджитал-формату, ми живемо у час цифровізації. Ба більше, ми налагодили цей процес і під час пандемії, і під час війни. Тож немає проблем вирішити це питання сучасно", - додав президент.

Раніше повідомлялося, що Міністерство оборони України проводить незаплановані перевірки роботи центрів комплектування та соціальної підтримки та виявляє багато порушень.

Загальну мобілізацію та воєнний стан в Україні подовжили до 14 лютого 2024 року. Для мобілізації уповноважені особи вручають повістки для перевірки наявності відстрочки та придатності до служби.

В Україні фіксують випадки примусової доставки в територіальні центри комплектування та вручення повісток із застосуванням сили. В законодавстві вказано, як має проводитися оповіщення, що вказується в повістці, хто і коли може затримувати чоловіків та куди доправляти.

Читайте також: