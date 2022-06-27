"Абсолютно "відморожені" терористи, яким немає місця на землі": Зеленський про ракетні удари по Кременчуку

"Абсолютно "відморожені" терористи, яким немає місця на землі": Зеленський про ракетні удари по Кременчуку

Росія цілеспрямовано ракетами обстріляла торговельний центр у Кременчуку.

Вдарити ракетами по такому об'єкту можуть тільки абсолютно "відморожені" терористи, яким не має бути місця на землі.

Про це 27 червня під час традиційного відеозвернення до українців сказав президент Володимир Зеленський.

"Сьогоднішній удар Росії по ТЦ у Кременчуці - це один із найзухваліших терористичних актів в історії Європи. Мирне місто. Звичайний торговельний центр. Всередині - жінки, діти, звичайні цивільні люди. Перед оголошенням повітряної тривоги там було близько тисячі людей. На щастя, багато людей встигли вийти. Але всередині залишались люди - працівники та частина відвідувачів. Вдарити ракетами по такому об'єкту можуть тільки абсолютно "відморожені" терористи, яким не має бути місця на землі. Це - не випадкове попадання ракет. Це - прорахований російський удар. Саме у цей ТЦ. Встановити кількість жертв поки неможливо", - сказав Зеленський.

Нагадаємо, окупанти вдарили ракетами по торговельно-розважальному центру у Кременчуку на Полтавщині, де було понад тисячу цивільних. Уже відомо про 13 загиблих.

Зазначимо, що начальник Головного управління ДСНС у Полтавській області Володимир Сологуб наразі не береться прогнозувати, скільки часу ще триватиме рятувальна операція, до гасіння залучили всі наявні сили.

Запуск ракет по торговельному центрі в Кременчуку радник голови Офісу президента Олексій Арестович назвав "ракетною Бучею". І додав, що метою окупантів є відвертий терор проти цивільних українців.

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