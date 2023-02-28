"Абсолютно всюди активні бойові дії": Буданов попередив про вирішальні місяці війни

Йдеться не лише про Донецьку та Луганську області.

Наступні три місяці війни, розпочатої РФ на чолі з диктатором Путіним, на фронті будуть дуже активними і вирішать подальший перебіг подій.

Про це заявив керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов в інтерв'ю Голосу Америки.

Керівник української розвідки прогнозує, що РФ буде поспішати досягнути якихось результатів на фронті, оскільки має обмежені ресурси для тривалої війни.

"Вони будуть доволі активними. Дуже активними, які визначать подальший перебіг подій. Це активні бойові дії… Так, вони будуть. І з їхнього боку намагання, і з нашого боку", - сказав Буданов.

Очільник ГУР наголосив, що йдеться не лише про схід (Донецька, Луганська області) і південь України. За його словами, активні бої очікуються "абсолютно всюди".

Натомість, за даними розвідки, Росія не готова нині до довготривалої війни через обмеженість ресурсів, хоча показово демонструє зворотне.

"Вони всіляко показують, що вони готові там, "війна на десятиліття", але насправді їх ресурси досить обмежені. І в часі і в обсягах. І вони про це чудово знають", - додав Буданов.

Нагадаємо, секретар комітету ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки, військовослужбовець Роман Костенко вважає, що весною російська армія може розпочати більш масштабні наступи із застосуванням більшої кількості озброєння, техніки. Наразі росіяни накопичують війська, щоб досягти мети із захоплення Донецької і Луганської областей.

"Паралельно це буде Запорізьке та ще два напрями, на нашу думку, – допоміжні удари у Сумській чи Харківській областях", - повідомив нардеп.

Секретар РНБО України Олексій Данілов повідомляв також, що Росія готується до серйозної ескалації війни.

Видання CNN із посиланням на західних чиновників повідомило, що окупанти готуються до нового наступу на Україну навесні, однак на Заході сумніваються у тому, що наступ буде успішним.

А от Financial Times писало, що війна Росії проти України не закінчиться упродовж усього 2023 року.

На думку начальника ГУР МО Кирила Буданова, прийдешній 2023 рік принесе Україні радість та перемогу, а Росії - трансфер влади.

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