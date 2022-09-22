Абсолютно жахлива брехня – в РФ не часткова, а повна мобілізація – російський опозиціонер

Оголошена Путіним мобілізація насправді є повною, а не частковою, як про це збрехав президент РФ.

Російська влада бреше своїм громадянам про мобілізацію і причини війни проти України, тож росіяни відгукнуличя на істерику "кремлівського бункера" розкупленими в аеропортах квитками.

Таку думку висловив російський опозиційний політик та журналіст Ігор Яковенко в інтерв'ю OBOZREVATEL.

"Щодо мобілізації, то вона, звичайно, ніяка не часткова. Фактично йдеться про поетапну, повну мобілізацію. Усі військовозобов'язані мають бути відправлені на фронт", - запевняє він.

Журналіст переконаний, що російське керівництво бреше своїм громадянам про мобілізацію і про причини війни проти України.

"Звичайно, все це супроводжується абсолютно жахливою брехнею. Я вже не говорю про сам виступ Путіна, який був призначений на позавчора (20 вересня. – Ред.). Він, звісно, не відбувся. Не зрозуміло, що і як говорити, як упаковувати цю шалену дурість. Але зрештою він щось видавив із себе, це записали, змонтували та видали населенню. "Україна готувалася напасти і вона напала, на Росію напало НАТО". Щоправда, жодних слідів нападу ніхто не бачив", - зазначає Ігор Яковенко.

Також журналіст наголосив на тому, що російське керівництво приховує справжні втрати армії РФ і значно перебільшує втрати ЗСУ. З огляду на дані, які подає Росія, – причини мобілізації, озвучені Кремлем – звучать зовсім нелогічними.

"Шойгу сказав, що Україна втратила половину армії, Росія втратила менш ніж 6 тис., проте чомусь РФ необхідно додатково отримати ще 300 тис. Де тут логіка, де тут арифметика? Але у Путіна замість логіки Шойгу", - зазначає він.

Російський опозиційний політик додав, що в РФ ніхто не "хоче помирати, тим паче, невідомо за що".

"Ця вербальна димова завіса не має жодного значення. Значення тільки одне – що росіяни відгукнулися на цю брехню та істерику "кремлівського бункера" тим, що миттєво зникли квитки на всі міжнародні авіарейси, передусім на рейси до країн Центральної Азії. "Ніхто не хотів помирати". Тим паче, що невідомо, за що", - підсумував він.

Нагадаємо, 21 вересня президент РФ Володимир Путін підписав указ про часткову мобілізацію. За словами міністра оборони країни Сергія Шойгу, в межах мобілізації планується набрати до війська 300 тис. людей.

Водночас радник Офісу президента України Олексій Арестович вважає, що в Росії насправді була оголошена повна мобілізація, попри те, що влада називає її частковою. Незважаючи на оголошені плани набрати до війська 300 тис. осіб, насправді ніхто в РФ не зможе проконтролювати реальну кількість мобілізованих.

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