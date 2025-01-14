"Дрони й ракети не буде кому збивати?": нардеп різко розкритикував переведення бійців ПСУ у піхоту

Є ризик, що українців не буде кому захищати від дронових та ракетних ударів.

Дедалі більше військовослужбовців розповідають, що в піхоту забирають людей із Повітряних сил ЗСУ. Йдеться не тільки про техніків і механіків літаків, а і про тих, хто виявляє повітряні цілі або навчає їх виявляти.

Про це пише народний депутат Олексій Гончаренко.

"Тобто наступний масований обстріл ми будемо зустрічати без військових, які виявляють повітряні цілі? Це такі в нас геніальні рішення Генштабу? Я розумію, що не військовий, але навіть невійськовій людині ясно весь абсурд цього рішення", – підсумував Гончаренко.

Нардеп також запропонував викликати до Верховної Ради головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського через ситуацію з переведенням Повітряних сил в піхоту. Втім наразі пропозицію підтримали тільки 80 депутатів, а цього недостатньо.

Раніше Повітряні сили збили над Україною три крилаті ракети наземного базування "Іскандер-М".

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